Benjamin Mendy reste en prison

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Accusé d’avoir commis quatre viols et une agression sexuelle, Benjamin Mendy ne sera pas libéré jusqu’à nouvel ordre. Le latéral gauche de Manchester City, qui avait été placé en détention provisoire le 27 août dernier, était convoqué ce vendredi au tribunal de Chester. Résultat, le Français a vu sa détention maintenue. Le procès de son affaire a été fixé le 24 janvier 2022 et durera entre deux et trois semaines.

D’ici là, une audience préliminaire aura lieu le 15 novembre, sans doute pour savoir si l’ancien Monégasque souhaite plaider non coupable. En attendant, Benjamin Mendy restera en prison pour ces faits datés entre octobre 2020 et août 2021. Encore une mauvaise nouvelle pour Manchester City, désormais pointé du doigt dans cette affaire.