Benjamin Mendy en liberté dans des conditions strictes

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Accusé de sept viols et d’une agression sexuelle, Benjamin Mendy avait été libéré sous caution le 7 janvier dernier. Mais en attendant son procès prévu l’été prochain, le latéral gauche suspendu par Manchester City devra respecter des consignes strictes.

Longtemps retenu en détention provisoire, Benjamin Mendy avait obtenu une libération sous caution le 7 janvier dernier. Le tribunal de Chester avait accepté sa demande, mais uniquement sous certaines conditions strictes. Pour commencer, le latéral gauche suspendu par Manchester City doit respecter une assignation à résidence. Afin d’éviter un mandat d’arrêt à son encontre, Benjamin Mendy a également rendu son passeport à la justice, qui lui interdit tout contact avec les huit plaignantes. Mais ce n’est pas tout.

Mendy doit pointer au poste de police

Ce samedi, The Sun révèle une autre condition imposée au joueur. Ce dernier a l’obligation de se présenter tous les jours au poste de police de Macclesfield, le tout accompagné par un chauffeur et avec un bracelet électronique au pied. Une information appuyée par un témoin qui a assisté à un passage de Benjamin Mendy au commissariat. « Le véhicule, tout en noir, s'est arrêté juste devant la porte, a raconté la source du tabloïd. Ce mec est sorti. Il avait sa capuche et son masque et il est entré en vitesse. Il est resté une minute, est ressorti, puis a redémarré en quatrième vitesse. »

Le 2 février prochain, l’ancien joueur de l’AS Monaco devra impérativement assister à une audience, sous peine, là encore, de voir un mandat d’arrêt prononcé contre lui. Puis quelques mois plus tard, son procès débutera le 27 juin ou le 1er août. L’occasion pour Benjamin Mendy de se défendre face aux accusations pour sept viols et une agression sexuelle commis entre octobre 2020 et août 2021. Des faits qui pourraient lui valoir une peine de prison à perpétuité.