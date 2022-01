Affaire : Benjamin Mendy libéré sous caution

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

En détention provisoire depuis août dernier, Benjamin Mendy a été libéré sous caution. La justice a en effet relâché le Français après une audience devant le tribunal de Chester ce vendredi. Mais le latéral gauche suspendu par Manchester City devra respecter quelques consignes strictes, à commencer par une assignation à résidence. L’ancien Monégasque devra également rendre son passeport et éviter tout contact avec les plaignantes.

Avant son procès qui pourrait avoir lieu le 27 juin ou le 1er août, une nouvelle audience se tiendra le 24 janvier et nécessitera la présence de Benjamin Mendy, menacé d’un mandat d’arrêt en cas d’absence. Pour rappel, le joueur accusé de sept viols et d'une tentative d’agression sexuelle, dans des faits situés entre octobre 2020 et août 2021, risque une peine de prison à perpétuité.