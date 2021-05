BeInSports : Thomas Thouroude remplace Alexandre Ruiz

Dans : Info.

Afin de remplacer Alexandre Ruiz, parti il y a quelques semaines, BeInSports a décidé de recruter Thomas Thouroude, lequel fait son grand retour à la télévision.

En quête d’un présentateur vedette suite à la décision prise par Alexandre Ruiz de quitter la chaîne pour se lancer dans l’aventure Twitch, BeInSports cherchait la perle rare. Et ce mercredi, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction du média sportif qatari a annoncé que c’est une vieille connaissance, Thomas Thouroude, qui sera présent lors des soirées de l’Euro 2021 dont la chaîne diffusera toutes les rencontres, mais également pour les matchs de Ligue des champions dont BeInSports a récupéré une partie des droits. « Très heureux et fier de rejoindre le FCbeIN et toute la Team beinsports_FR pour vivre ensemble 100% des matchs de l’EURO aux côtés de Vanessa Lemoigne, Darren Tulett et Florian Genton 🔥Et le retour de la Champions League à la rentrée ! Football Plaisir !! », a commenté Thomas Thouroude, passé par Canal+, France Télévisions et Europe 1, notamment et qui cette saison avait une chronique sur l'application Free Ligue 1.