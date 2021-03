BeInSports : Alexandre Ruiz confirme son départ et le justifie

Dans : Info.

Alexandre Ruiz a confirmé qu'il quittait bien BeInsports et a évoqué les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision très surprenante.

La semaine passée, on a appris que BeInSports récupérait une grande partie des matchs de la Ligue des champions à compter de la saison prochaine, et nombreux étaient ceux à se réjouir de pouvoir retrouver les grandes soirées européennes commentées par Alexandre Ruiz. Mais ce lundi, c’est une douche froide pour les supporters du journaliste, et ils sont nombreux, puisqu’il a confirmé qu’il quittait la chaîne sportive qatarie, une décision qu’il a prise de sa propre initiative et qui ne cache donc pas une sanction.

En direct de sa salle à manger, pas loin du bureau où il réalise quotidiennement ses célèbres revues de presse, Alexandre Ruiz a expliqué pourquoi il avait choisi de tourner la page BeInSports, chaîne dont il avait assuré le lancement en 2012 juste avant l’Euro en Pologne et en Ukraine. Pour le journaliste, c’est clairement un choix qui a été pris en revenant à ses racines et en se écoutant ses proches.

Un nouveau challenge pour Alexandre Ruiz

« Je suis fier à mon échelle d’avoir apporté une petite pierre à l’édifice. J’ai décidé de refermer ce chapitre pour vivre d’autres aventures, c’est motivé par quelque chose de profond qui est inscrit en moi par les miens (…) Sois l’artisan de ta vie et sois heureux m’écrivait mon père en 94 (…) Aujourd’hui à 45 ans j’ai besoin d’un nouveau challenge et d’aller à l’aventure pour trouver la suite de cet accomplissement professionnel. Voilà pourquoi j’ai décidé de refermer le chapitre BeInSports. Longue vie à cette chaîne fabuleuse, a indiqué Alexandre Ruiz, qui a par ailleurs expliqué que son père souffrait de la maladie d’Alzheimer et avait perdu totalement la mémoire. Je compte sur vous, ce qui est sûr c’est que vous pouvez compter sur moi. »