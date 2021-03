BeIN Sports : Révélations sur le départ d'Alexandre Ruiz

Dans : Info.

Lundi dernier, à la surprise générale, Alexandre Ruiz a annoncé son départ de chez beIN Sports après de longues années de bons et loyaux services.

Un départ qui était a priori une décision personnelle de la part du journaliste de 45 ans. Mais en fait, pas vraiment... Car si l'on en croit les informations de Mediapart, Alexandre Ruiz a plutôt été poussé dehors par la direction de beIN Sports à cause d'un mauvais comportement. Animateur vedette, Ruiz a été sanctionné pour plusieurs faits. D'abord pour du sexisme, puisqu'il était en froid avec Vanessa Le Moigne, l'animatrice de l'émission beIN Center. Tout simplement parce qu'en octobre 2020, Ruiz avait été très désobligeant avec sa collègue après avoir appris qu'elle avait calé une interview avec un grand dirigeant du football français, et pas lui. « Pourquoi il veut venir dans son émission ? Il veut la choper ou quoi ? », avait lancé Ruiz dans une conférence de rédaction... Des propos confirmés par la principale intéressée : « Il a commencé par me dire que s'il avait dit ça, c'est parce qu'il était inquiet pour moi. Puis il m'a répondu, en gros, qu'il fallait qu'on arrête avec nos trucs, qu'on ne pouvait plus rien dire, et il a fini par nier que c'était lui et par mettre la faute sur un autre participant de la réunion... ».

Alexandre Ruiz était isolé chez beIN Sports

Mais ce n'est pas tout, vu que quelques semaines après, l'ancien cadre de beIN avait mal réagi en apprenant que l'émission spéciale autour de la mort de Diego Maradona, serait présentée par Florian Genton. Sanctionné d'un avertissement en décembre, Ruiz n'avait pas non plus été tendre avec des commentateurs. Considéré comme « cassant et condescendant », il cherchait parfois à mettre ses collègues en difficulté... « Il doit vous prendre en duplex à telle heure et vous demande de préparer tel angle. Souvent, il vous fait poireauter et, quand c'est votre tour, il vous pose une question sur un sujet qui n'a rien à voir », raconte l'un d'entre eux. Isolé au sein de la rédaction de beIN, Ruiz a donc fini par faire ses valises en cette fin mars. Arrivé dès le lancement de la chaîne qatarie en 2012, Ruiz ne parlera donc plus à la TV, vu qu'il a prévu de se réorienter sur la plateforme Twitch dans un futur plus ou moins proche.