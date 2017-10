Ballon d'Or : Kanté avec Neymar dans les premiers nominés !

Dans : Info, SMC, PSG.

C'est ce lundi que l'on doit connaître les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2017. Et les 5 premiers footballeurs en course pour ce trophée légendaire sont désormais connus. Il s'agit de N'Golo Kanté, Neymar Jr, Luka Modric, Paulo Dybala et Marcelo. Les autres noms seront dévoilés au fur et à mesure de la journée.

Concernant N'Golo Kanté, c'est la première fois qu'il figure dans cette liste prestigieuse, le milieu de terrain des Blues et des Bleus sortant de deux saisons éblouissantes en Premier League avec deux titres enchaînés avec Leicester et Chelsea.