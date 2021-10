Ballon d’Or : Daniel Riolo annonce la désillusion de Karim Benzema

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Selon les informations livrées par Daniel Riolo sur l’antenne de RMC, Karim Benzema ne remportera pas le Ballon d’Or 2021.

Karim Benzema y croit, les supporters du Real Madrid et ceux de l’Equipe de France aussi. Plus que jamais, l’attaquant formé à Lyon peut rêver d’une victoire au Ballon d’Or 2021. Mais à en croire Daniel Riolo, qui semble dans les petits papiers de ce vote d’envergure, il n’y a que très peu de chances que Karim Benzema soulève le trophée suprême. En effet, sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a dévoilé que selon ses informations, c’est Robert Lewandowski qui allait être sacré. Une possible désillusion à venir pour Karim Benzema d’autant que dans une interview récemment accordée à Canal +, le buteur du Real Madrid confirmait son rêve et son ambition de décrocher le Ballon d’Or cette année.

D'après les informations de Daniel Riolo, Benzema ne gagnera pas le Ballon d'Or. — Thomas Acien (@ChronicFoot) October 20, 2021

« Le Ballon d'Or, c'est surtout une source de motivation, toujours avec le collectif derrière. Tous les joueurs doivent l'avoir dans un coin de la tête, ça pousse à faire de belles choses comme ce soir. Ça fait du bien de marquer, de me rapprocher des grands joueurs. Le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir » avouait l'attaquant du Real Madrid après le succès des Merengue face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions mardi soir. Le nouveau but inscrit contre les Ukrainiens cette semaine ne suffira pas à gagner le Ballon d’Or selon Daniel Riolo, dont les plus fervents supporters de Karim Benzema espèrent bien sûr qu’il se trompe. Malheureusement pour l’attaquant de l’Equipe de France, le procès de l’affaire de la sextape et la peine requise de 10 mois de prison contre lui ne jouent pas en faveur de Karim Benzema, dont l’image va automatiquement sortir écornée. Des problèmes extra sportifs que n’a pas son principal concurrent Robert Lewandowski.