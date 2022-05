Agression de Hamraoui, le femme d’Eric Abidal se confie

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Dans une affaire Kheira Hamraoui qui a éclaboussé tout le football féminin et notamment le club du Paris Saint-Germain, la partie n’est pas terminée.

Les rebondissements se poursuivent suite à l’agression de Kheira Hamraoui, qui avait permis de révéler l’infidélité d’Eric Abidal, qui avait eu une relation extra-conjugale avec la joueuse du PSG quand ils étaient alors au FC Barcelone. Depuis, Hayet Abidal a rempli les papiers du divorce et n’a pas accepté les excuses de son ex-mari. Les récentes informations dans cette affaire, avec notamment une nouvelle personne en garde à vue, ont incité la femme de l’ancien défenseur français à prendre la parole. Dans un entretien avec une Youtubeuse dénommée Magali Berdat, Hayet Abidal avoue ne s’être jamais doutée de rien.

Elle a appris l'adultère dans la presse

« Je l’ai appris comme tout le monde, c’est ce qui est triste. J’avais mon mari à côté de moi et cette bombe médiatique qui a explosé mondialement. Ce qui m’attriste le plus dans cette histoire… l’infidélité, on peut pardonner. Mais j’ai été prise pour une imbécile. J’étais partout, trompée, salie, humiliée et j’apprenais tout par la presse. Il me disait juste de ne pas regarder. Jusqu’au moment où il y a eu l’histoire de la carte SIM. C’est là qu’on est remonté à moi. On m’a accusée, soupçonnée d’avoir monté l’agression de cette fille. Là, il n’a plus eu le choix que de m’avouer qu’il me trompait », a résumé la femme d’Eric Abidal pour faire le point sur la présence de son nom dans cette affaire.

Des pistes mais aucun coupable

L’un des problèmes dans cette histoire, est que l’agression de Kheira Hamraoui n’a toujours pas de coupable. L’enquête n’avance plus trop et cela a le don d’agacer la femme trompée. « Cette histoire, à l’heure qu’il est, ça n’a pas beaucoup avancé. Au départ j’étais obsédée, j’aidais les enquêteurs à comprendre ce qu’il s’était passé, je voulais qu’on trouve les responsables pour me sortir moi de ce rôle de ‘coupable’. J’ai appris qu’il y avait une vingtaine de pistes. Je ne pense pas que ce soit que des relations, je suppose qu’il y avait aussi des personnes avec qui il y avait des conflits. Mais il y a beaucoup de pistes », a livré Hayet Abidal, qui a aussi reconnu avec reçus des messages vocaux « méchants » de la part de Kheira Hamraoui, même si elle n’a pas souhaité en dire plus.