Affaire Pogba, l'enquête passe à la vitesse supérieure

Dans un communiqué publié ce vendredi, la procureure de Paris a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire Pogba. Les investigations ont été confiées à deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de la capitale.

L’affaire Pogba aura de lourdes conséquences, et pas seulement sur le plan sportif. Paul Pogba, alerté par une vidéo de son frère Mathias sur les réseaux sociaux, se dit victime de tentatives d'extorsion de la part de membres de son entourage. Le milieu de la Juventus Turin a en effet porté plainte contre son frère et des amis d’enfance. L’affaire est évidemment prise au sérieux puisqu’après les autorités italiennes, la procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire.

« Le 3 août 2022, à la suite d’une plainte déposée le 16 juillet 2022 par M. Paul Pogba auprès du parquet de Turin, le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, portant sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022 », peut-on lire de le communiqué. Confiées à deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, les investigations tenteront de clarifier les versions des deux frères.

Quand je vois les histoires de familles et d'argent qui donne lieu a de sordides situations sachant que nous sommes venus au monde sans rien et repartirons sans rien si ce n'est notre dignité et âme

C'est vraiment d'une tristesse absolue #Pogba