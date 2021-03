Affaire Alexandre Ruiz : Desailly, Giuly et Papin écoeurés

Dans : Info.

Marcel Desailly, Ludovic Giuly et Jean-Pierre Papin ont tenu à défendre Alexandre Ruiz, accusé de comportement parfois tyrannique au sein de la chaîne beIN SPORTS et qui a quitté en début de semaine la chaîne qatarie.

C'est l'un des sujets qui a le plus agité les réseaux sociaux cette semaine. Lundi dernier, Alexandre Ruiz, véritable star de beIN SPORTS annonçait son départ du média sportif à la surprise générale. Quelques jours plus tard, un article de Médiapart mettait le feu aux poudres. D'après certaines sources, le célèbre présentateur avait été sanctionné par sa direction pour des propos sexistes. Celui qui est l'un des animateurs les plus appréciés du public aurait même eu des comportement odieux envers certains collègues, allant même jusqu'à tenter de salement déstabiliser Florian Genton, qui avait été choisi par la chaîne pour présenter une émission hommage à Diego Maradona.

Ruiz soutenu par les anciens joueurs

Mais si l'article de Médiapart décrit Alexandre Ruiz comme une personne hautaine et mégalo, ce n'est pas l'avis de tout le monde au sein de beIN SPORTS. Marcel Desailly, Ludovic Giuly et Jean-Pierre Papin, qui ont côtoyé l'animateur pendant plusieurs années, ont tenu à défendre leur désormais ex-collègue via un communiqué.

« Nous connaissons Alexandre Ruiz depuis des années. Nous le connaissons au quotidien pour avoir partagé avec lui les grandes compétitions comme la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions... Ce quotidien nous a montré d'Alexandre une personne riche, bienveillante, affectueuse, généreuse, respectueuse de tous, à l'écoute de tous, des gens d'antenne dont nous faisons partie mais aussi des gens de l'ombre, techniciens, gens des régies, tous ceux qui travaillaient à la logistique de tous ces rendez-vous. Un homme qui a toujours pris le temps pour tous. Un homme bien loin des traits sombres avancés par différences publications depuis quelques jours. Alexandre Ruiz est un camarade exemplaire et un très grand professionnel. Aux valeurs humaines à avancer.Voilà pourquoi nous avons choisi d'épauler Alexandre Ruiz dans cette période difficile pour lui et les siens. Parce que notre vérité doit être établie et entendue » a publié le champion du monde 98 sur son compte Twitter, signant également aux noms de Ludovic Giuly et de Jean-Pierre Papin, accompagné du hashtag #JeSoutiensAlexandreRuiz. Comme souvent dans ce genre d'histoire, difficile de savoir où est la vérité. Alexandre Ruiz, n'a pour l'heure pas communiqué sur le sujet depuis l'article de Médiapart, si ce n'est en faisant savoir qu'il avait confié cette histoire à un avocat.