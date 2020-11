5 ans après les attentats de 2015, l'émotion de Leroy Sané

Dans : Info.

Il y a cinq ans jour pour jour, la France subissait une vague d’attentats terroristes revendiqués par l’Etat Islamique.

Des évènements marquants et qui ont notamment touché le football, puisque le Stade de France, qui accueillait ce soir-là, le match entre la France et l’Allemagne, était ciblé. C’est même aux abords de l’enceinte de Saint-Denis, pendant la rencontre, que les premières attaques ont eu lieu, avec des attentats suicides de trois terroristes qui s’étaient vu refuser l’entrée dans le stade. Bien évidemment, entre les détonations, les infos qui circulaient dans les gradins, le départ d’urgence du président François Hollande présent sur place, le match est quand même allé à son terme pour éviter de provoquer des mouvements de panique dans les travées notamment, et alors que les joueurs ne sont pas informés. Ils le seront dès le coup de sifflet final, puisque toutes les chaines de télé diffusent des images des évènements qui se déroulent.

Dès lors, par mesure de sécurité, tout le monde restera ensemble de longs moments. Une situation qui a marqué Leroy Sané, qui a tenu à faire passer un message sur les réseaux sociaux, cinq ans après les faits. « Je n'oublierai jamais comment nous avons passé la nuit en équipe avec les Français dans le vestiaire et ne savions pas ce qui se passait à l'extérieur. Le temps a passé rapidement, mais nos pensées vont vers toutes ces victimes de cette nuit-là », a expliqué l’international allemand du Bayern Munich, marqué comme beaucoup par la vague d’attentats.