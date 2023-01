Zidane c'est non, le Brésil a une surprise en tête

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, l’hypothèse de voir Zinedine Zidane sur le banc du Brésil afin de succéder à Tite a été longuement évoquée.

La rumeur est venue jusqu’à Noël Le Graët, lequel a confié avec toute la délicatesse qui est la sienne sur RMC qu’il n’en avait « rien à secouer ». Zinedine Zidane sur le banc du Brésil, cela ferait pourtant mal à tous les Français mais à priori, il y a peu de chance que ce scénario se concrétise. En effet, l’ancien entraîneur du Real Madrid est davantage dans l’optique de reprendre un club en attendant que la place se libère en Equipe de France. Quant au Brésil, qui cherche un successeur à Tite depuis la fin de la Coupe du monde, les recherches se poursuivent. Et à en croire les informations de l’ancien joueur Carlos Alberto, c’est une autre star parmi les entraîneurs qui est pistée. Après avoir étudié la piste menant à Zinedine Zidane, la fédération brésilienne de football songerait à… José Mourinho.

José Mourinho futur sélectionneur du Brésil ?

En poste à l’AS Roma, l’entraîneur de 59 ans a récemment été associé à la sélection de son pays, le Portugal. C’est finalement Roberto Marinez, ex-sélectionneur de la Belgique, qui a été choisi. José Mourinho, qui se sent bien à la Roma et qui n’a jamais publiquement fait part de ses envies de départ, pourrait-il être tenté par la perspective de prendre en mains la sélection la plus prestigieuse du monde, à savoir le Brésil ? « Il m’a même demandé de devenir son assistant » a confié Carlos Alberto lors d’un podcast de Mundo GV. Pour l’ex-footballeur, il n’y a donc aucun doute sur la volonté de José Mourinho, lequel est bel est bien partant pour devenir le futur sélectionneur du Brésil. Reste maintenant à voir si cette information extrêmement surprenante se confirmera dans les jours à venir. Nul doute qu’au pays de Neymar, cette rumeur divisera quand on connait la rudesse du jeu de José Mourinho, pas vraiment réputé pour sa philosophie « Joga Bonito ».