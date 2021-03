WTF : Le vrai Ronaldo demande pardon… et il a bien raison

Dans : Foot Mondial.

Idole de toute une génération, Ronaldo a marqué l’histoire du football grâce à ses performances au Real Madrid ou sous le maillot de la sélection brésilienne.

Si les amateurs de football gardent un merveilleux souvenir de cet attaquant puissant et ultra-rapide, les coiffeurs sont moins fans. Il faut dire que lors de la Coupe du monde 2002, Ronaldo avait arboré une coupe de cheveux pour le moins… originale. Habituellement totalement rasé, l’attaquant brésilien avait cette fois-ci laissé quelques cheveux à l’avant de son crâne, formant une espèce de visière. Logiquement, cette coupe lui a valu quelques moqueries bien méritées mais cela n’a pas empêché de nombreux enfants de vouloir imiter leur idole en ayant la même coupe de cheveux. Dix-neuf ans plus tard, Ronaldo, très amusé, s’en est excusé dans une interview hilarante accordée à Sports Illustrated.

« Cette coupe était horrible. Je m’excuse auprès de toutes les mères qui ont vu leurs enfants faire la même coupe » a indiqué Ronaldo, lequel a par ailleurs expliqué l’origine de cette coupe de cheveux, qui était destinée à cacher une blessure à la cuisse avant une demi-finale face à la Turquie et ainsi détourner l’attention. « J’ai fait la coupe de cheveux. J’ai vu mes coéquipiers et leur ai demandé : ‘vous aimez ?’ Ils ont répondu : ‘Non, c’est horrible ! Arrête ça !’ Mais les journalistes ont vu ma coupe de cheveux et ont oublié la blessure ». Malgré une coupe de cheveux proche du ridicule, si ce n’est plus, Ronaldo a brillé durant cette Coupe du monde 2022 en inscrivant un doublé historique contre l’Allemagne en finale. Un doublé précieux ayant permis au Brésil de décrocher la cinquième coupe du monde de son histoire. La preuve ultime que le ridicule ne tue pas et que les vêtements et la coupe de cheveux ne font pas le moine.