CAN 2025 : Maroc-Sénégal, les sanctions sont tombées

C’est 10 jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations que le jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football a tranché après la tumultueuse finale de la CAN.

Pour les nombreux incidents et les comportements anti-sportifs, les juges africains ont décidé de taper aussi bien sur le Sénégal que sur le Maroc, les deux finalistes de la CAN 2025 . Même si ce sont les Lions de la Teranga, qui ont quitté le terrain pendant plus de 10 minutes, qui ont écopé des sanctions les plus sévères. En tout cas, aucun joueur, des deux côtés, ne sera suspendu pour la Coupe du monde, puisque toutes les suspensions sont applicables sur des matchs officiels de la CAF, ce qui va grandement limiter l’impact de ces sanctions.

Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, écope de cinq matchs de suspension. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr de deux matchs pour leur comportement envers l’arbitre. Des amendes financières sont ensuite prononcées contre le Sénégal pour le comportement de leur supporters et de leur staff, pour un total de 500.000 euros environ.

Du côté du Maroc, pour son comportement anti-sportif, Achraf Hakimi est suspendu deux matchs de compétition de la CAF, dont un avec sursis. Ismaël Salibari, le joueur qui est resté derrière le but d’Edouard Mendy pour lui voler sa serviette, a pris trois matchs de suspension. Le Maroc a ensuite pris de nombreuses amendes pour des défauts d’organisation, comme les lasers dans les yeux des joueurs sénégalais, l’envahissement de la zone de la VAR ou le comportement inapproprié des ramasseurs de balle.