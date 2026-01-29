ICONSPORT_282798_0009

CAN 2025 : Maroc-Sénégal, les sanctions sont tombées

CAN 202529 janv. , 8:12
parGuillaume Conte
0
C’est 10 jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations que le jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football a tranché après la tumultueuse finale de la CAN.
Pour les nombreux incidents et les comportements anti-sportifs, les juges africains ont décidé de taper aussi bien sur le Sénégal que sur le Maroc, les deux finalistes de la CAN 2025. Même si ce sont les Lions de la Teranga, qui ont quitté le terrain pendant plus de 10 minutes, qui ont écopé des sanctions les plus sévères. En tout cas, aucun joueur, des deux côtés, ne sera suspendu pour la Coupe du monde, puisque toutes les suspensions sont applicables sur des matchs officiels de la CAF, ce qui va grandement limiter l’impact de ces sanctions.
Sanctions de la CAF
Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, écope de cinq matchs de suspension. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr de deux matchs pour leur comportement envers l’arbitre. Des amendes financières sont ensuite prononcées contre le Sénégal pour le comportement de leur supporters et de leur staff, pour un total de 500.000 euros environ.
Du côté du Maroc, pour son comportement anti-sportif, Achraf Hakimi est suspendu deux matchs de compétition de la CAF, dont un avec sursis. Ismaël Salibari, le joueur qui est resté derrière le but d’Edouard Mendy pour lui voler sa serviette, a pris trois matchs de suspension. Le Maroc a ensuite pris de nombreuses amendes pour des défauts d’organisation, comme les lasers dans les yeux des joueurs sénégalais, l’envahissement de la zone de la VAR ou le comportement inapproprié des ramasseurs de balle.
0
Derniers commentaires

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Alors autant je veux bien que l'on critique De Zerbi et les joueurs, autant dire que les défenseurs de l'OM sont lents c'est ne pas du tout connaitre les défenseurs de l'OM.

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Ça fait longtemps que je le dis, De Zerbi n'est pas l'e bonhomme de la situation, c'est quoi ses faits d'armes, mais qu'est ce qu'il a gagné,surcoté de surcoté.

Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Comment ça un accord ? Comment ça échappé à la sanction ? C’est plutôt un accord entre Ultrech et l’UEFA ? Et pareil c’est l’UEFA qui devrait échapper à une sanction

Fiasco de l’OM, il désigne les six coupables

À jamais les 1er éliminés Français en poule de ce nouveau format de LDC

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

toi tu es un fou mdr compare le comparable si de zerbi n'a pas de gros club c'est pas pour rien

