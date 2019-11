USA : Ibrahimovic officialise à la Zlatan son départ de LA

Zlatan Ibrahimovic a annoncé dans son style habituel son départ des LA Galaxy. Mais l'attaquant suédois ne dit rien sur son futur club.

Via un message zlatanien diffusé ce mercredi soir sur les réseaux sociaux, Zlatan Ibrahimovic a confirmé qu’il en avait fini avec les Los Angeles Galaxy, club qu’il avait rejoint en mars 2018 après deux ans passés à Manchester City. « Je suis venu, j’ai vu, j’ai conquis. Merci à vous LA Galaxy pour m’avoir fait revivre. Pour les fans des Galaxy, vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan (…) L’histoire continue, et maintenant retournez voir du baseball ! », a lancé Zlatan Ibrahimovic, dont le nom circule désormais très fort en Italie où un contrat de six mois pourrait lui être proposé afin qu'il s'engage dès le mois de janvier avec un nouveau club. Le nom de l'AC Milan est souvent cité, mais avec Zlatan Ibrahimovic il faut toujours s'attendre à des surprises.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr