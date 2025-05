Un journaliste plaque tout pour le Mondial 2026

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Très discret à la télévision depuis son départ de la matinale de « Télématin » sur France 2, le journaliste Thomas Sotto est prêt à revenir sur le petit écran uniquement si M6 l'appelle pour la Coupe du monde 2026.

En mars 2024, TF1 perdait la primauté de la diffusion de la Coupe du monde de football 2026, qui se disputera l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, au profit du groupe M6. La sixième chaîne de la TNT s'est également adjugée la diffusion de l'édition 2030, prévue au Maroc, au Portugal et en Espagne. Forcément, une telle nouvelle donne des envies à des journalistes qui rêvent de couvrir l'actualité d'un Mondial de football. C'est notamment le cas de Thomas Sotto, qui se fait très discret à la télévision depuis son départ de la matinale de « Télématin » qu'il animait sur France 2 depuis 2017. Dans une récente interview, il a fait un énorme appel du pied à M6 pour faire partie de la couverture de la Coupe du monde 2026.

« Je suis très sport »

C1 : Le PSG va rapporter très gros à M6 https://t.co/1G8GPJIQ5v — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2025

« Pour tout vous dire, j'avais un contrat d'un an avec M6, mais je leur ai expliqué que je ne voulais pas me lancer dans une émission récurrente cette année. J'ai préféré me concentrer sur la radio, et cela commence à payer, donc c'est chouette. Je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire sur M6. Cela me plairait bien d'être sur la prochaine Coupe du monde de football, parce que je suis très sport et que M6 a des droits. Mais c'est encore un peu tôt », a expliqué Thomas Sotto.

Pour rappel, le journaliste connait déjà la maison puisqu'il a officié sur la Six entre 2011 et 2014 à la présentation de l'émission « Capital ». Plus récemment, en janvier dernier, il avait été convié par la chaîne pour une soirée spéciale dédiée au 10e anniversaire des attentats de 2015. Egalement à la tête de « RTL Matin », Thomas Sotto a déjà les deux pieds dans le groupe M6. Ne manque plus que la Coupe du monde…