TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

Après la Saudi Pro League et les matchs de l’équipe de France espoirs, le créateur de contenus Zack Nani récupère de nouveaux droits TV. Sur X, le streamer a annoncé avoir récupéré la diffusion des finales de Sudamericana et de la Copa Libertadores.

« Vous me l'avez demandé donc je l'ai fait. Gratuitement sur Twitch & YouTube Zack Nani, » a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Une exposition rare dans l’hexagone concernant le football sud-américain. Le football gratuit gagne un petit peu de terrain ces derniers temps. Après avoir glané les droits de la Saudi Pro League, le créateur de contenus Zack Nani a réalisé un beau coup il y a quelques semaines en récupérant les droits de diffusion de l’équipe de France espoirs jusqu’à 2027. Mais ce jeudi, le streamer a annoncé sur ses réseaux sociaux l’acquisition de deux matchs importants fin novembre, la finale de Copa Sudamericana ainsi que celle de Copa Libertadores., » a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Une exposition rare dans l’hexagone concernant le football sud-américain.

Deux finales à suivre gratuitement

Le programme est simple ce samedi 22 novembre, l’Atletico Mineiro défie le club argentin de Lanùs à partir de 21h heure française. Le samedi suivant, Palmeiras affronte Flamengo à partir de 22h heure française dans le cadre de la finale de la Copa Libertadores. Lors d’un live sur Twitch à la suite de l’annonce, le streamer s’est félicité de cette nouvelle. « Ça me permet de construire une offre footballistique sur ma chaîne qui est grave cool. Cette année vous pouvez retrouver trois choses : un championnat, la Saudi Pro League, une équipe nationale, l'équipe de France Espoirs et une compétition continentale avec les finales de Copa Libertadores et Copa Sudamericana », explique-t-il. En tant que supporter lyonnais, Zack Nani a cependant dû être déçu de ne pas voir le Botafogo de John Textor en lice dans cette finale pour tenter de conserver son trophée…