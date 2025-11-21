ICONSPORT_245897_0113

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

Foot Mondial21 nov. , 10:40
parNathan Hanini
2
Après la Saudi Pro League et les matchs de l’équipe de France espoirs, le créateur de contenus Zack Nani récupère de nouveaux droits TV. Sur X, le streamer a annoncé avoir récupéré la diffusion des finales de Sudamericana et de la Copa Libertadores.
Le football gratuit gagne un petit peu de terrain ces derniers temps. Après avoir glané les droits de la Saudi Pro League, le créateur de contenus Zack Nani a réalisé un beau coup il y a quelques semaines en récupérant les droits de diffusion de l’équipe de France espoirs jusqu’à 2027. Mais ce jeudi, le streamer a annoncé sur ses réseaux sociaux l’acquisition de deux matchs importants fin novembre, la finale de Copa Sudamericana ainsi que celle de Copa Libertadores. « Vous me l'avez demandé donc je l'ai fait. Gratuitement sur Twitch & YouTube Zack Nani, » a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Une exposition rare dans l’hexagone concernant le football sud-américain.

Deux finales à suivre gratuitement

Le programme est simple ce samedi 22 novembre, l’Atletico Mineiro défie le club argentin de Lanùs à partir de 21h heure française. Le samedi suivant, Palmeiras affronte Flamengo à partir de 22h heure française dans le cadre de la finale de la Copa Libertadores. Lors d’un live sur Twitch à la suite de l’annonce, le streamer s’est félicité de cette nouvelle. « Ça me permet de construire une offre footballistique sur ma chaîne qui est grave cool. Cette année vous pouvez retrouver trois choses : un championnat, la Saudi Pro League, une équipe nationale, l'équipe de France Espoirs et une compétition continentale avec les finales de Copa Libertadores et Copa Sudamericana », explique-t-il. En tant que supporter lyonnais, Zack Nani a cependant dû être déçu de ne pas voir le Botafogo de John Textor en lice dans cette finale pour tenter de conserver son trophée…

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

