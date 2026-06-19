Lionel Messi a choqué le monde

TV : Elle annonce la mort du père de Lionel Messi et démissionne

Foot Mondial19 juin , 14:30
parClaude Dautel
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Plus que les résultats de l'Argentine durant le Mondial, c'est de la santé du père de Lionel Messi que l'on parle en Amérique du Sud. Il est vrai qu'un dérapage en plein direct TV a fait craindre le pire.
Lionel Messi et sa famille ont publié un communiqué concernant l'état de santé du père de la star argentine, car à la télévision, la présentatrice d'une émission sur la très populaire chaîne Luzu TV a annoncé que le père de la Pulga était mort. Il est vrai que depuis les larmes du champion argentin en plein match, contre l'Algérie, des questions se posent sur les problèmes qui minent Léo Messi. Ce dernier a reconnu vivre des moments délicats sur le plan personnel. A la télévision, Florencia Pena n'a pas tourné autour du pot et a tout simplement annoncé la mort de Jorge Messi, le père de Lionel Messi. Une énorme erreur qui a provoqué un séisme en Argentine, tout ce qui concerne Messi étant une affaire d'État. Consciente de sa bourde monstrueuse, l'animatrice n'a pas tardé à sortir de son silence et a annoncé sa démission, précisant que cette information supposée lui avait été fournie par la production de l'émission.
« Je présente mes excuses à la famille Messi pour le moment terrible que j’imagine qu’ils sont en train de vivre. Je suis très honteuse d’avoir été le vecteur de cette douleur. Je dois clarifier que cette fausse information m’a été fournie en plein direct comme vérifiée par la production de l’émission, et j’y ai cru. Malgré tout, j’assume ma part de responsabilité dans cette erreur, et c’est pourquoi j’ai décidé de me retirer et de mettre fin à ma collaboration avec Luzu TV. Je demande pardon une nouvelle fois du fond du cœur, je me suis trompée », a expliqué Florencia Pena, qui aurait en fait lu cette rumeur sur les réseaux sociaux, puisqu'une autre journaliste argentine avait déjà annoncé la mort de Jorge Messi, douze heures plus tôt.
En tout cas, l'affaire fait grand bruit en Argentine, où on estime que la course à l'audience durant le Mondial a provoqué ce genre de grave dérapage. Certains journalistes estiment même que ce média, et d'autres, souhaitent plus que tout une élimination précoce des champions du monde en titre afin de faire encore plus de buzz. De quoi alimenter les débats jusqu'au prochain match de Lionel Messi et ses coéquipiers, ce sera lundi soir à 19h contre l'Autriche.
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