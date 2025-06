Slimani demande aux Français d’oublier l’Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Agacé par l’hésitation de certains joueurs binationaux, Islam Slimani a poussé un coup de gueule. L’attaquant algérien de Westerlo milite pour la mise en place d’une règle pour clarifier la situation.

Islam Slimani avait besoin de vider son sac. Dans un entretien accordé au podcast Kampo, l’Algérien a critiqué le comportement de certains binationaux. L’attaquant de Westerlo n’accepte pas que l’on puisse « choisir » les Fennecs. Selon lui, la FIFA devrait instaurer une règle afin d’empêcher les Français de se rabattre sur l’Algérie après des années de réflexion.

« Moi j'ai toujours eu un raisonnement clair, a confié l’ancien Monégasque au journaliste Smaïl Bouabdellah. Tu as choisi d'être Algérien ? Tu as choisi d'être Français ? Tu as choisi d'être Anglais ? Non. On ne choisit pas l'Algérie. Si toi tu es né en France, tu as vécu en France et tu as fait toute ta carrière en France, joue pour la France. Pourquoi tu joues pour l'Algérie ? Pour moi, il faut mettre une règle. On t'appelle une fois, tu viens. Si tu ne viens pas, tu n'es plus sélectionné. Pourquoi ? Tu vas nous ramener quoi ? Il n'y a que Messi qui peut nous ramener des choses. Il n'y a pas un joueur qui peut ramener un truc pour un pays. C'est le groupe qui ramène. Nous, quand on a gagné la Coupe d'Afrique, c'était le groupe. »

« Tu es qui pour choisir ? »

« Quand j'entends "choix", je te jure j'ai envie de pleurer. Tu ne choisis pas tes parents ? C'est pour ça que ça me met mal que tu me dises "j'ai choisi". Tu es qui pour choisir ? Tu es qui ? Tu choisis un pays comme ça ? Tu choisis un pays où il y avait, je ne sais pas, dans toute l'histoire, cinq millions de morts pour qu'on soit libres ? Moi, si j'avais un poste pour décider, tu dis ça… Tu viens en vacances. Il n'y a pas de soucis, tu viens en vacances, c'est ton pays, c'est tes parents, il n'y a pas de soucis. Mais tu viens jouer au foot ? Jamais de la vie », a lâché Islam Slimani dans un coup de gueule qui risque de faire parler.