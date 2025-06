Cherki choisit la France, l'Algérie ne s'en remet pas

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Algérie a tout tenté pour convaincre Rayan Cherki de choisir les Fennecs, mais le meneur de jeu de l’OL a finalement opté pour la France. Un vrai regret pour son ancien coéquipier chez les Gones, Saïd Benrahma.

Pendant de longs mois, l’incertitude a plané autour de l’avenir international de Rayan Cherki. Algérie ou France, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a longtemps hésité et les Fennecs ont même semblé tenir la corde pendant un moment. Mais l’attaquant lyonnais a finalement opté pour les Bleus, répondant favorablement à la sélection de Didier Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une vraie déception pour le clan algérien et notamment pour son ancien coéquipier Saïd Benrahma, lequel se faisait une joie de rejouer avec Rayan Cherki, lui qui a quitté l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier pour rejoindre le Neom SC en deuxième division saoudienne.

L'Algérie regrette le choix de Cherki

Ladies and gentlemen, Rayan Cherki 🌟



10 minutes of endless talent 👇 pic.twitter.com/0UTwq7T6dR — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 29, 2025

« Oui, je lui ai parlé. J’aurais aimé qu’il rejoigne l’équipe d’Algérie, mais il a fait un choix personnel. On ne peut pas forcer quelqu’un. Il a décidé de jouer pour la France, et je lui souhaite bonne chance » a lancé Saïd Benrahma, confirmant qu’il avait tout tenté ces derniers mois pour convaincre Rayan Cherki de choisir la sélection algérienne. Un discours qui ressemble à celui tenu il y a quelques semaines par Amine Gouiri, avant-centre de l’Algérie, qui aurait sans doute apprécié de recevoir les caviars du milieu offensif lyonnais. Ce ne sera finalement pas le cas puisqu’au grand dam des supporters et des joueurs algériens, c’est bien le maillot de l’équipe de France que Rayan Cherki va porter, possiblement dès ce soir face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. De quoi décevoir le public algérien mais au contraire, de provoquer un réel enthousiasme dans le clan français, où l’on a déjà hâte de voir à l’oeuvre l’homme fort de l’OL au sein de l’équipe de Didier Deschamps.