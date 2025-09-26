ICONSPORT_265306_0022

Sergio Busquets annonce sa fin de carrière

Foot Mondial26 sept. , 7:25
parClaude Dautel
Agé de 37 ans, Sergio Busquets a annoncé ce vendredi qu'il prendrait sa retraite de footballeur professionnel à la fin de la saison en cours. Légende du Barça et de l'équipe d'Espagne, il avait rejoint Lionel Messi à l'Inter Miami en 2023.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271850_0096
Coupe d'Europe

Indice UEFA : Lille et Lyon assurent, la France fait la très bonne affaire

ICONSPORT_270646_0413
Ligue 1

TV : PSG - Auxerre, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Greenwood OM
Ligue 1

TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Fil Info

7:30
Indice UEFA : Lille et Lyon assurent, la France fait la très bonne affaire
7:30
TV : PSG - Auxerre, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
7:00
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:11
L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:55
EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht
22:30
Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG

Derniers commentaires

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

En espérant qu'il arrive à sauter aussi haut que Giroud ^^

Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans

RIP

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais c'est toi qui par ta vision a travers la couleur de peau qui montre que tu es raciste... alors arrête de parler de racisme envers les noirs quand toi même tu n'assumes pas d'être raciste...

OL : Attention au crash, Lyon en grand danger

Je t'embrasse Vinz l'idiot du village!!!

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

Je ne vois aucune écharpe ou un seul maillot de l'OL, bizarre !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading