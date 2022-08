Sébastien Desabre quitte (vraiment) Niort pour diriger le Congo

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

24 heures après un invraisemblable imbroglio, Sébastien Desabre est officiellement nommé sélectionneur du Congo. Le club de Niort l'a libéré de ses fonctions.

Samedi, à quelques heures du match entre Niort et Bastia, le club de Ligue 2 avait publié un communiqué réfutant avec agacement l'annonce par la Fédération de football du Congo qui avait intronisé Sébastien Desabre au poste de sélectionneur. A ce stade, la sélection congolaise avait un accord avec l'agent de l'entraîneur, mais n'avait pas encore pris la peine de négocier avec les Chamois Niortais. Cependant, ce dimanche, tout s'est accéléré et finalement le club a annoncé qu'il libérait son technicien, ce dernier confirmant quelques heures plus tard qu'il était effectivement le nouveau sélectionneur du Congo.