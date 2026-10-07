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Lionel Messi buteur pour sa dernière avec l'Argentine

Foot Mondial
parCorentin Facy
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Lionel Messi a disputé cette nuit son dernier match sous les couleurs de l’Argentine. La légende de 39 ans a clôturé son histoire avec l’Albiceleste en marquant un penalty en deuxième mi-temps.
Les champions du monde 2018 se sont imposés 3-0 face au Bénin grâce à des buts d’Otamendi, de Nico Paz et de Lionel Messi, qui ne pouvait quitter la sélection sans marquer un dernier but. Le palmarès de la Pulga avec l’Argentine restera colossal et historique avec deux Copa America, une Coupe du monde U20, une Coupe du monde et une médaille d’or aux Jeux Olympiques. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain aura également marqué 126 buts avec l’Argentine, pour 208 sélections. 
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mais en quoi j'aurais besoin de prouver que meme un journaliste sérieux se trompe parfois mdr Il se trompe comme tout le monde mdr Y'a que toi qui pete tjr plus haut que son cul pour pas comprendre cette évidence ! Toi c'est sur qd t'es pris dans la main dans le sac à raconter n'importe quoi, comme t'as un boulard énorme, tu peux pas reconnaitre que tu as tord, alors tu continues de mentir.... tu l'avais prouvé avec tes stats imaginaires qui se son transformés ensuite en liste bidon ! Et je m'en tapes de ton blabla, je t'ai pas sonné à la base, c'est toi qui réponds systématiquement à mes messages, moi je te laisses poster tranquille abruti ! Tu m'avais expliqué que c'etait du harcelement de faire ce que tu fais ! Mythomane, va te faire soigner avec tes lecons à 2balles que tu sera jamais capable d'appliquer à toi meme

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

genre je vais aller rechercher des messages sur Mbappé sur des articles d'il y'a 4 ou 5ans !! Qu'est ce que t'es ridicule, un vrai gamin mdr Et oui c'est factuel tout le monde l'a lu ici pdt des années ! c'est pas de ma faute si t'etais un gamin à l'époque qui avait pas l'autorisation de ses parents pour aller sur le net :) Tu avais bien parler de stats en disantq u'il y'avait plus de maghrébins et de noirs !! Ta liste imaginaire est arrivé après ce premier mensonge ! c'est une pathologie mentale que de mentir chez toi

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Il en marre d'entendre tous ces clows de journalistes à la critique que ce soit Deschamps ou sur joueurs de l'Equipe de France. Les Riolo, Dugarry, Rothen, Menes et autres feraient mieux de la fermer et de laisser une certaine sérénité dans cette équipe.

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

si c'est factuel prouve le!! tout comme moi je t'ai prouvé que les gens tuer par des flic etait plus des gens de couleur mais ca tu assumes pas te donner une liste avec des noms ce n'est pas des statistique ethnique tu te coucheras moins bete ce soir

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

prouve juste que j'ai tort sur molina imbecile au lieu de vivre ds le passé en tout cas moi j'ai pas été banni CQFD

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