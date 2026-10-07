Lionel Messi buteur pour sa dernière avec l'Argentine

Lionel Messi a disputé cette nuit son dernier match sous les couleurs de l’Argentine. La légende de 39 ans a clôturé son histoire avec l’Albiceleste en marquant un penalty en deuxième mi-temps.

Les champions du monde 2018 se sont imposés 3-0 face au Bénin grâce à des buts d’Otamendi, de Nico Paz et de Lionel Messi, qui ne pouvait quitter la sélection sans marquer un dernier but. Le palmarès de la Pulga avec l’Argentine restera colossal et historique avec deux Copa America, une Coupe du monde U20, une Coupe du monde et une médaille d’or aux Jeux Olympiques. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain aura également marqué 126 buts avec l’Argentine, pour 208 sélections.