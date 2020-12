Racisme dans le foot : Mohamed Bouhafsi voit rouge

Dans : Foot Mondial.

Interrogé sur le plateau de C l'hebdo, Mohamed Bouhafsi est revenu sur les problèmes de racisme dans le football.

Depuis l'incident lors du match entre le PSG et Başakşehir mardi dernier, le sujet du racisme dans le foot est revenu au premier plan. Si tout le monde a salué le geste fort de la part des joueurs, la questions est désormais de savoir comment intervenir en cas de problème similaire. Alors que certains observateurs comme Daniel Riolo, craignent un excès du nombre de match arrêtés sans preuve suffisante, d'autres estiment que l'interruption des matchs est nécessaire pour endiguer le problème du racisme. Présent sur le plateau de C l'hebdo sur France 5, Mohamed Bouhafsi est allé dans ce sens d'une réaction ferme et rapide face à ces attitudes écoeurantes.

« Dans les années 2000 on a gagné le combat contre le hooliganisme présent notamment en Angleterre. Personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se dit depuis mardi soir en disant, que dès que les supporters seront de retour, ça sera difficile d'arrêter les matchs. Non ! Il n'y a pas de petit racisme. Soit on est raciste, soit on l'est pas. Dès qu'on entend ce genre de chose, on doit arrêter les matchs. Pour avoir beaucoup échangé avec les supporters, quand on ferme une tribune pour des incidents (racistes, homophobes), quand on bloque 20000 personnes de leur match, de leur petit plaisir du week-end. À la fin ces 20 000 personnes qu'est ce qu'elles vont faire ? Elles vont aller chercher les racistes dans leur tribune, et elles vont les exclure d'elles même » a déclaré le journaliste pour RMC, qui a souvent été la cible d'insultes racistes via les réseaux sociaux.