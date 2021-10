Patrice Evra contre Khabib Nurmagomedov, le combat a failli avoir lieu

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Ces derniers jours, la présence de Khabib Nurmagomedov, la star du MMA, a fait beaucoup d’heureux du côté de Manchester United. On pense notamment à Cristiano Ronaldo, qui a rencontré le combattant. Mais à cause d’Alex Ferguson, les choses auraient bien pu mal tourner à Old Trafford.

Depuis qu’il a pris sa retraite sportive, il y a pratiquement un an, Khabib Nurmagomedov fait un peu moins parler de lui. En même temps, l’ancien pratiquant d'arts martiaux mixtes n’est plus vraiment sous le feu des projecteurs sur le ring, vu qu’il ne combat plus. Mais ce n’est pas pour autant qu’il est devenu un fantôme sur la scène médiatique. Car le Russe est quand même considéré comme l’un des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Champion des poids légers à partir d’avril 2018, le trentenaire a ensuite enchaîné les combats sans jamais tomber, avec 29 victoires pour zéro défaite. C’est donc pour finir sa carrière au sommet qu’il avait décidé de prendre la porte, et donc de renoncer à son titre, le 24 octobre 2020. Depuis, Khabib a plus de temps libre qu’avant. Et la semaine dernière, The Eagle a notamment passé plusieurs jours à Manchester.

Khabib Nurmagomedov à Old Trafford

De base, il était présent dans la ville anglaise pour donner deux conférences de « motivational speech ». Avec l’objectif d’aider des jeunes dans le besoin, tout en levant des fonds pour une association caritative. Mais il a surtout profité de sa présence à Manchester pour aller voir de plus près son club de football préféré, à savoir MU. Samedi dernier, il a par exemple assisté au match nul des Red Devils face à Everton (1-1). Une rencontre lors de laquelle Nurmagomedov a rencontré de nombreuses stars du club mancunien. En effet, dans les travées d’Old Trafford, l’ancien combattant a notamment pris le temps de discuter avec Patrice Evra ou Sir Alex Ferguson. D’ailleurs, le manager historique de MU a bien failli pousser Khabib à la faute dans les loges de l’enceinte mythique.



Le face à face entre Khabib et Cristiano Ronaldo 😂 Belle complicité pic.twitter.com/QpoQIxWtE5 — Ilies Mkt (@IliesMkt) October 5, 2021

« Si je buvais trop, je pourrais tous les tabasser »

C’est en tout cas ce que révèle la star de l’UFC, avec un brin d’humour. « L’autre jour, à Old Trafford, j'étais avec Patrice Evra, Usain Bolt et Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson m'a proposé du vin. Pour lui, c'est une bonne chose un bon verre, vous voyez ? Je ne le juge pas, mais j'ai dû lui expliquer. Il y a deux choses à savoir sur moi, j'ai été franc. Je lui ai dit : “Non non non, je suis musulman, je ne bois jamais d'alcool”. Et je lui ai aussi dit que si je buvais trop, je pourrais tous les tabasser. Donc ce n'était pas une bonne idée », a balancé Nurmagomedov.

Khabib on declining wine from Sir Alex: “There are two things: you can be straight and say 'no, no, no – I am Muslim, I never drink.' But I also told him, 'this is not good because if I drink, I can smash all of you guys. It's not a good idea.”😂😂



pic.twitter.com/6bkdAfpfXv — United Zone (@ManUnitedZone_) October 4, 2021

Evra aurait eu du répondant

Autant dire qu’Evra l’a par exemple échappé belle… ou pas. Car l’ancien défenseur de l’OM aurait sûrement eu du répondant, même face à l’un des meilleurs combattants de l’histoire. Il faut quand même rappeler qu’Evra a un talent caché dans les arts martiaux, vu qu’il avait asséné un joli high-kick à un supporter de l’OM en novembre 2017, lors d’un match d’Europa League à Guimarães. Un fait violent qui avait provoqué une résiliation de son contrat à l’amiable avec le club phocéen. En tout cas, avec ce geste, l’ancien international français aurait pu se défendre en cas d’attaque de Khabib, qui a finalement fini par s’en prendre (avec le sourire) à Cristiano Ronaldo, lors d’un tête-contre-tête devenu viral sur les réseaux sociaux.