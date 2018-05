OM : Evra revient sur son high kick, et ça fait encore mal

Dans : OM, Ligue 1.

Défenseur de West Ham depuis janvier dernier, Patrice Evra n’a pas vraiment laissé un bon souvenir à l’Olympique de Marseille.

Outre ses prestations plus que moyennes sur le terrain, l’international français a surtout tristement fait le buzz à cause du high kick qu’il a adressé à un « supporter » du club phocéen à Guimaraes, où l’OM jouait un match de Ligue Europa. Plusieurs mois après cet incident, l’ex-défenseur de la Juventus Turin a pris la parole. Dans une vidéo publiée sur Facebook, il encourage l’OM pour la finale contre l’Atlético. Mais ne rêvez pas, « Tonton Pat » ne s'excuse pas pour son coup de pied à l’encontre du supporter olympien.

« Malgré ce petit kick avec ce supporter marseillais - mais moi je ne le qualifie pas de supporter marseillais, parce que ce qu'il a dit est inadmissible - je suis un être humain. Je ne m'excuserai pas. Ce n'est pas un vrai supporter de l'OM. Les vrais supporters de l'OM, je les connais, je n'avais pas encore touché un ballon, ils m'adulaient. Après, ça s'est super bien passé durant la saison, mon but contre Nice... le Vélodrome était en feu. Je ne retiens que les bons souvenirs. Cette année, on est en finale, je dis « on » parce que j'ai quand même joué quelques matches de poule (rires) » a expliqué Patrice Evra sur les réseaux sociaux. Un message qui ne devrait pas être accueilli avec sympathie par les supporters de l’OM…