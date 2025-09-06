OM ‍: Greenwood en Angleterre, la porte s'ouvre

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Mason Greenwood est l'un des joueurs majeurs de l'OM depuis quelques mois. Ses performances pourraient pousser la sélection anglaise à revoir son jugement sur le Marseillais.

L'OM a donné une énorme chance à Mason Greenwood de prouver sa valeur il y a quelques mois. L'ancien de Manchester United n'avait plus du tout la cote, lui qui était empêtré dans des affaires de violences conjugales. Le Phocéen a néanmoins su convaincre le public marseillais, empilant les buts et les bonnes prestations. Au point de faire changer d'avis la sélection anglaise, qui avait décidé de ne plus convoquer le joueur ? C'est possible, même si Mason Greenwood privilégierait dorénavant des sélections avec la Jamaïque.

Greenwood, l'Angleterre ne ferme pas la porte mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Ces dernières heures, en marge de la rencontre entre les Three Lions et Andorre, le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, est revenu sur le cas Greenwood. Et la porte ne semble plus si fermée : « Je ne lui ai pas parlé jusqu'à présent. Je n'ai parlé ni à lui ni à son entourage. J'avais cru comprendre qu'il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n'y avons pas réfléchi. Il n'était pas dans le coup pour le moment et nous n'y pensons pas pour notre équipe. Je n'exclus rien, mais il n'est pas une priorité pour le moment ». Mason Greenwood a donc encore une petite chance d'espérer une convocation prochaine avec la sélection anglaise, même si beaucoup de fans s'y opposeraient. La Jamaïque croit elle dur comme fer qu'elle peut récupérer le Marseillais. Le pays compte tout faire pour le convaincre, et peut logiquement espérer pour le moment être présent lors de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.