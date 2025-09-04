OM ‍: Trahi par Greenwood, il est furieux

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Banni par l’Angleterre après son affaire extra-sportive, Mason Greenwood a effectué les démarches nécessaires pour représenter la Jamaïque. Mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille a finalement planté le sélectionneur Steve McClaren qui l’attendait pour ce rassemblement.

Complimenté par son entraîneur Roberto De Zerbi pendant la préparation estivale, Mason Greenwood n’a pas poursuivi sur sa lancée. L’attaquant de l’Olympique de Marseille semble retomber dans ses travers aperçus la saison dernière. Ses performances restent tout de même suffisantes pour intégrer la sélection de la Jamaïque. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester United, banni par l’Angleterre à cause de son affaire extra-sportive, a effectué les démarches nécessaires pour rejoindre les Reggae Boyz.

OM : Greenwood vendu en Arabie Saoudite d'ici 8 jours ? https://t.co/uZEmkOhvS6 — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2025

Le sélectionneur Steve McClaren l’attendait avec impatience. Mais le Marseillais a finalement temporisé sur les conseils de ses proches. « Il a obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu'il vienne pour ce rassemblement, a confié l’ex-membre du staff technique des Red Devils. Mais après des discussions avec sa famille, il ne s'engagera avec personne pour le moment. Donc il prend son temps. C'est un peu décevant. » On comprend que Mason Greenwood n’a pas fermé la porte à la Jamaïque. Son intégration n’est peut-être que partie remise si l’on en croit le technicien qui compte bien poursuivre son pressing.

Greenwood concentré sur l’OM

« Nous devrons probablement être plus patients Nous garderons le contact. Nous continuerons à le solliciter parce que je sais d'après mes conversations avec Mason qu'il aime et qu'il respecte la Jamaïque, a ajouté Steve McClaren. Il veut se concentrer sur son club et ne pas s'engager avec une sélection nationale. Pour le moment, nous devons respecter cela malgré tous les efforts que nous avons réalisés pour le faire venir lors de ce rassemblement. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? » D'ici la prochaine tentative jamaïcaine, Mason Greenwood essaiera de retrouver son meilleur niveau avec l'Olympique de Marseille.