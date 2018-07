Officiel : La Cote d'Ivoire annonce son nouveau sélectionneur

Dans : Foot Mondial, Info.

La fédération ivoirienne a dévoilé ce dimanche l’identité de son nouveau sélectionneur. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Ibrahim Kamara devient l’entraîneur des Eléphants. « Ibrahim Kamara a été nommé pour un contrat de deux ans renouvelables qui prend fin le 30 juin 2020. Le nouveau sélectionneur des Eléphants a pour objectif de qualifier les Eléphants à la CAN 2019 et surtout de préparer le groupe pour la CAN 2021 dont l'organisation a été attribué à la Côte d'Ivoire » a expliqué la fédération sur son site officiel.