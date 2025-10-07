Officiel : Jordi Alba annonce son départ à la retraite

Éloigné du football européen depuis son départ du FC Barcelone pour l'Inter Miami lors de l'été 2023, Jordi Alba a annoncé ce mardi la date de son départ à la retraite.

Lieutenant de Lionel Messi au FC Barcelone, Jordi Alba l'a aussi été de l'autre côté de l'Atlantique à Miami. Toutefois, à 36 ans, le latéral gauche espagnol a décidé de ne pas poursuivre sa carrière une fois la saison terminée en MLS. Une annonce faite et publiée sur ses réseaux sociaux. « Je voudrais exprimer ma gratitude particulière aux clubs qui ont façonné ma vie. Au FC Barcelone, le club de ma vie, qui m'a vu grandir enfant, m'a permis d'atteindre le sommet de ma carrière, de vivre plus d'une décennie inoubliable et de remporter tous les titres possibles », a déclaré l'ancien du Barça.

Pour rappel, Jordi Alba, c'est un palmarès colossal constitué de 6 Liga, 5 Coupe du Roi, 1 Ligue des champions, 1 Euro et une 1 Ligue des nations avec l'Espagne, entre autres.