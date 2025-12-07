Neymar joue sa peau, Bruna Biancardi et sa fille débarquent

C’est peut-être le dernier match de la carrière de Neymar avec Santos. A l’occasion de l’ultime journée du championnat brésilien, le club de Rio de Janeiro joue son maintien avec la réception de Cruzeiro. En grande forme lors des dernières rencontres, Neymar a atteint le cap des 150 buts marqués avec Santos, ce qui lui a valu de recevoir un prix avant le match.

Un avant-match marqué aussi par l’apparition au bord du terrain de sa compagne et de la mère de sa fille, Bruna Biancardi. Cette dernière a fait sensation auprès de la foule même si Neymar ne doit pas trop se déconcentrer. En effet, Santos joue son maintien et a besoin au moins d’un match nul contre la formation de Leonardo Jardim pour assurer son maintien. Dans un championnat brésilien où les 13 premiers peuvent espérer se qualifier pour une compétition continentale, une victoire pourrait sauver la saison de la formation du « Ney ».