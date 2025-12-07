ICONSPORT_279351_0006

Neymar joue sa peau, Bruna Biancardi et sa fille débarquent

Foot Mondial07 déc. , 20:40
parGuillaume Conte
0
C’est peut-être le dernier match de la carrière de Neymar avec Santos. A l’occasion de l’ultime journée du championnat brésilien, le club de Rio de Janeiro joue son maintien avec la réception de Cruzeiro. En grande forme lors des dernières rencontres, Neymar a atteint le cap des 150 buts marqués avec Santos, ce qui lui a valu de recevoir un prix avant le match. 
ICONSPORT_279351_0009
Un avant-match marqué aussi par l’apparition au bord du terrain de sa compagne et de la mère de sa fille, Bruna Biancardi. Cette dernière a fait sensation auprès de la foule même si Neymar ne doit pas trop se déconcentrer. En effet, Santos joue son maintien et a besoin au moins d’un match nul contre la formation de Leonardo Jardim pour assurer son maintien. Dans un championnat brésilien où les 13 premiers peuvent espérer se qualifier pour une compétition continentale, une victoire pourrait sauver la saison de la formation du « Ney ». 
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
Ligue 1

La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Illia Zabarnyi Ukraine
PSG

Il y a bien un problème Zabarnyi-Safonov au PSG

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

OM : De Zerbi a 100 % raison pour Hojbjerg

Fil Info

21:40
La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient
21:30
Il y a bien un problème Zabarnyi-Safonov au PSG
21:00
OM : De Zerbi a 100 % raison pour Hojbjerg
20:20
Lens leader de L1, il officialise son départ
20:00
ASM : Les supporters veulent la tête de Thiago Scuro
19:49
Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:40
Lens boucle un coup énorme à Leipzig
19:20
Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

Derniers commentaires

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas de jaune sur Satriano normal, que ça me dégoute..

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et vs Brest .:. On n'aime pas les déplacements

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

comme a Auxerre

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL est venu sans aucune envie ce soir ... ça sent la déculotté 3ou4 - 0

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

niakhate moins bon dan sune defense à 3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
16154472126-5
14
Le Havre
15153661321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading