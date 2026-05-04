Neymar privé de Mondial par Carlo Ancelotti
Neymar sous le maillot de Santo

Neymar bouscule un coéquipier et dit adieu au Mondial

Foot Mondial04 mai , 10:20
parClaude Dautel
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Neymar n'a pas apprécié que Robinho Jr le dribble de manière spectaculaire à l'entraînement, et l'ancien joueur du PSG aurait fait un croche-pied à son coéquipier de Santos, avant que les deux joueurs se prennent par le col. L'affaire fait grand bruit au Brésil.
A quelques semaines de l'annonce par Carlo Ancelotti de la liste des joueurs qui défendront les couleurs du Brésil au Mondial, Neymar pourrait avoir dit adieu à ses derniers espoirs de retrouver la Seleçao pour le prochain Mondial. C'est l'avis de nombreux journalistes brésiliens après le vif incident qui a opposé Neymar à Robinho Jr, le fils de l'ancienne star brésilienne. Lors d'une session d'entraînement, l'ancien attaquant parisien n'a pas aimé se faire passer par son coéquipier, à qui il aurait mis un violent croche-pied pour le faire tomber. Les deux joueurs se seraient ensuite empoignés, et selon certaines sources, Neymar aurait alors collé une gifle au joueur de 18 ans.

Neymar a présenté ses excuses

Après l'entraînement, Neymar, conscient d'avoir eu un comportement indigne de son rang, aurait appelé Robinho Jr et envoyé des messages à la famille du joueur pour s'excuser de ce qui s'était passé à l'entraînement. Tout est bien qui finit bien entre les deux joueurs de Santos, sauf que la presse brésilienne estime que Neymar a montré là qu'il n'était plus réellement en mesure de s'intégrer à l'équipe du Brésil. A un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le cas Neymar agite tout le Brésil, la décision de Carlo Ancelotti étant attendue avec impatience. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui a zappé le crack de 34 ans lors du dernier rassemblement, ne sera pas rassuré par ce qu'il a appris concernant le comportement de Neymar.
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