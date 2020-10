Mondial 2022 : Le tirage au sort des éliminatoires fixé au 7 décembre

La FIFA a dévoilé ce jeudi soir les détails du tirage au sort des qualifications du Mondial 2022 au Qatar. Il aura lieu à Zurich, épidémie oblige, le 7 décembre.

Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France savent désormais à quoi s'en tenir concernant les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde, puisque la Fédération internationale de football a fixé au 7 décembre prochain la date du tirage au sort des différents groupes qualificatifs. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le tirage au sort n'aura pas lieu à Doha, comme cela était prévu, mais au siège de la FIFA à Zurich et de manière virtuelle, aucun pays ne sera représenté sur place.

Tandis que les éliminatoires suivent le rythme prévu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, les 55 pays d'Europe seront, eux répartis en dix groupes dont les vainqueurs seront directement qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar, tandis que les dix pays classés à la deuxième place joueront des barrages. Des barrages où seront également conviés les deux meilleurs premiers des groupes de la Ligue des Nations qui ne sont pas directement qualifiés pour le Mondial via les éliminatoires ou présents dans les dix pays deuxièmes (pas simple n'est ce pas ?). Après ces barrages, trois pays européens supplémentaires seront qualifiés.

