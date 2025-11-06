Messi champion du monde, CR7 ne lui donne aucun mérite

La récente interview de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan a de nouveau fait trembler la planète football. En se comparant avec Lionel Messi, le Portugais a affirmé qu'il choquerait beaucoup plus le monde s'il remportait le Mondial avec sa sélection.

Il est meilleur que moi ? Je ne suis pas d’accord, je ne vais pas être humble », a déclaré Cristiano Ronaldo à propos de celui qui a remporté 8 fois le Ballon d'Or. Relancé sur La Pulga, le Portugais a cette fois minimisé son sacre au Mondial 2022. En 2022, Cristiano Ronaldo avait choqué le monde du football à travers une interview accordée à Piers Morgan. A cette époque, il était arrivé au point de rupture avec Manchester United, avant de filer quelques semaines plus tard à Al-Nassr en Arabie saoudite . Trois ans plus tard, la légende portugaise et le journaliste britannique ont remis le couvert et ont publié une interview en deux parties. Un entretien au cours duquel l'attaquant de 40 ans s'est livré sur de nombreux sujets, dont sa rivalité avec Lionel Messi. «», a déclaré Cristiano Ronaldo à propos de celui qui a remporté 8 fois le Ballon d'Or. Relancé sur La Pulga, le Portugais a cette fois minimisé son sacre au Mondial 2022.

C. Ronaldo Portugal • Âge 40 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 9 Buts 8 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ronaldo se compare encore à Messi

« Je dis que Lionel Messi n'est même pas le meilleur Argentin. Diego Maradona était meilleur que lui », a d'abord lancé Piers Morgan. « Combien de Coupe du monde a gagné l'Argentine avant Messi ? Deux ? Ce pays est habitué à gagner de grandes compétitions. Le Brésil, s'ils gagnent la Coupe du monde, ça ne surprendra personne. Si le Portugal gagne la Coupe du monde, ce qui est possible, est-ce qu'ils choqueront le monde ? Bien sûr. Mais à mon sens, je ne réfléchis pas comme ça. Mais bien sûr, quand tu es compétiteur, tu veux gagner. », a ensuite répondu Cristiano Ronaldo.

La rivalité entre les deux joueurs fait encore grand bruit alors qu'ils n'évoluent plus dans le même championnat depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018. Une rivalité de chiffres et d'impact sur le monde du football, que le Portugais pense devancer par sa longévité dans une sélection moins habituée à remporter des titres.