Luca Zidane l'Algérien, Riolo adore ça

Luca Zidane a changé de nationalité sportive et peut dorénavant être appelé avec l'équipe d'Algérie. Un choix que comprend Daniel Riolo.

Dans la famille Zidane , tout le monde ne devrait pas représenter la France. Lucas Zidane est concerné. Le gardien de but de Grenade a en effet décidé de changer de nationalité sportive pour désormais représenter les couleurs de l'Algérie. A 27 ans, il veut se donner les chances de jouer au niveau international, malgré son passé en équipe de France avec les catégories de jeunes. Son choix fait logiquement parler même s'il est globalement compris. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Luca Zidane, Riolo comprend

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet déclaré au sujet du choix de Luca Zidane : « C’est une opportunité qui s’offre à lui, ça se fait de plus en plus. Dans le foot aujourd’hui, c’est une sorte de marché d’opportunité. Les joueurs se disent : J’ai l’occasion de disputer peut-être une Coupe du monde, ce que je ne pourrai pas faire en temps normal, je vais dans le pays qui m’offre cette possibilité. Si ça doit gêner des gens, ce sont plus les Algériens. Eux doivent se demander : Quel lien a-t-il avec notre pays ? Est-ce qu’il parle la langue ? Est-ce qu’il connaît l’hymne ? Est-il attaché à notre pays ?

Il a une culture espagnole, il a fait ses classes footballistiques en Espagne et aurait pu jouer pour la sélection espagnole. On lui a proposé la France, il est venu avec les jeunes mais il aurait pu faire les trois (France, Espagne, Algérie). Mais comme il était barré et qu’il n’aurait jamais pu intégrer les A... ».

L. Zidane France • Âge 27 • Gardien

Luca Zidane pourrait être appelé avec les Algériens dès le prochain rassemblement. Ce dernier sera très important dans l'optique d'une qualification pour la Coupe du monde 2026.