Lucas Zidane

Luca Zidane l'Algérien, Riolo adore ça

Foot Mondial22 sept. , 22:00
parHadrien Rivayrand
Luca Zidane a changé de nationalité sportive et peut dorénavant être appelé avec l'équipe d'Algérie. Un choix que comprend Daniel Riolo. 
Dans la famille Zidane, tout le monde ne devrait pas représenter la France. Lucas Zidane est concerné. Le gardien de but de Grenade a en effet décidé de changer de nationalité sportive pour désormais représenter les couleurs de l'Algérie. A 27 ans, il veut se donner les chances de jouer au niveau international, malgré son passé en équipe de France avec les catégories de jeunes. Son choix fait logiquement parler même s'il est globalement compris. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire. 

Luca Zidane, Riolo comprend 

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet déclaré au sujet du choix de Luca Zidane : « C’est une opportunité qui s’offre à lui, ça se fait de plus en plus. Dans le foot aujourd’hui, c’est une sorte de marché d’opportunité. Les joueurs se disent : J’ai l’occasion de disputer peut-être une Coupe du monde, ce que je ne pourrai pas faire en temps normal, je vais dans le pays qui m’offre cette possibilité. Si ça doit gêner des gens, ce sont plus les Algériens. Eux doivent se demander : Quel lien a-t-il avec notre pays ? Est-ce qu’il parle la langue ? Est-ce qu’il connaît l’hymne ? Est-il attaché à notre pays ?
Il a une culture espagnole, il a fait ses classes footballistiques en Espagne et aurait pu jouer pour la sélection espagnole. On lui a proposé la France, il est venu avec les jeunes mais il aurait pu faire les trois (France, Espagne, Algérie). Mais comme il était barré et qu’il n’aurait jamais pu intégrer les A... ».
L. Zidane

L. Zidane

FranceFrance Âge 27 Gardien
Luca Zidane pourrait être appelé avec les Algériens dès le prochain rassemblement. Ce dernier sera très important dans l'optique d'une qualification pour la Coupe du monde 2026. 
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Et pas d image sur le but HJ ou le HJ de Auba qui se fait pousser dans la surface C etait gros comme une maison que l arbitre ne voulait pas qu on plante le 2 eme

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

franchement non, il se troue plusieurs fois mais il a eu de la chance a chaque fois, la fois ou il a dribbler en dernier défenseur et se fait prendre comme un poussin, et l'autre fois sur dans notre surface ou il essaye de faire demi tour pour relance mais la balle ricoche sur son genoux et rulli récupère, je dis pas qu'il est mauvais hein, mais a son poste il est hyper exposé dans la façon dont RDZ veut jouer, il a pas le droit de faire ça, il est plus jeune maintenant a 26 piges ça devrait être acquis

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Ton gamin a fait un bon matchs ce soir 😉

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Oui mais j'ai beaucoup aimé Emerson qui a éteint Hakimi.

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

Les chiffres peuvent mentir et ça il est facile de le prouver. Mais c'est un autre sujet.

