Lionel Messi en pleurs, les images folles d’Argentine

Pour son premier match depuis la victoire en finale de la Coupe du monde, l’Argentine a été dignement fêtée par ses supporters au stade Monumental de Buenos Aires. Avant le début de la rencontre face au Panama, les champions du monde sont venus sur la pelouse saluer la foule en compagnie de leurs enfants bien souvent. Les spectateurs locaux étaient au rendez-vous, puisqu’ils avaient pris place dans le stade plus de deux heures avant le coup d’envoi. Et les chansons dédiées puis l’hymne national ont été l’occasion d’une grande communion, provoquant même les larmes d’un Lionel Messi qui ne doit pas regretter d’avoir décidé de continuer à évoluer avec l’albiceleste pour les prochains mois.

Lionel Messi in tears 😢



What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV