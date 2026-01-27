ICONSPORT_282778_0054

L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde

Foot Mondial27 janv. , 11:20
parGuillaume Conte
1
L'Espagne est sans pitié avec le Maroc dans le but d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030, et accuse clairement le pays du Maghreb de ne pas en être capable.
Main dans la main depuis des années avec la co-organisation de la Coupe du monde 2030, l’Espagne, le Portugal et le Maroc connaissent leur premier accroc majeur. En effet, le Mondial aura beau se disputer dans les trois pays, il ne pourra y avoir qu’un seul hôte pour la finale. Depuis quelques mois, il se murmure que le nouveau Santiago Bernabeu sera le théâtre de cette rencontre de prestige. Mais chez les autorités marocaines, on a assuré lors de la récente CAN que rien n’était figé, et que le stade de Rabat pouvait très bien avoir cette prestigieuse récompense.
Ce n’est clairement pas l’avis du président de la fédération espagnole de football, qui a rappelé assez froidement que le Maroc n’était pas en capacité d’organiser correctement un tel évènement après ce qu’il s’était passé à la finale de la CAN, avec les débordements dans les tribunes et le comportement des ramasseurs de balle. Cela même si la compétition a été plutôt bien organisée dans son ensemble, au sein de belles infrastructures.
« Il faut reconnaitre que le Maroc a connu une transformation admirable, avec des stades magnifiques, n’est-ce-pas. Il faut dire quand c’est bien aussi. Mais en ce qui concerne la finale de la CAN et même plusieurs matchs de la compétition, nous avons pu voir des scènes qui non seulement portent préjudices à la Coupe d’Afrique, mais aussi à l’image du football mondial. L’Espagne a en revanche une capacité d’organisation démontrée depuis de très nombreuses années, donc oui nous allons pouvoir accueillir cette finale du centenaire et ce sera un très grand honneur quasiment 50 ans après le Mondial 1982 chez nous. Elle sera célébrée chez nous », a lancé Rafael Louzan, dans des propos qui vont faire réagir, notamment au Maroc.
En attendant, la FIFA n’a toujours pas tranché et la guerre d’influence s’intensifie pour récupérer ce match forcément très prisé. Au point de fissurer l’alliance entre les trois pays pour cette Coupe du monde qui sera disputée sur trois continents, puisque l’instance mondiale a prévu de faire jouer quelques matchs en Amérique du Sud, pour un hommage à la Coupe du monde 1930, la première de l’histoire.
1
Articles Recommandés
officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265
Ligue 1

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_283307_0050
OL

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1
27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 13:00
OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:20
OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
27 janv. , 12:00
Le PSG va encore humilier le Barça
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading