L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde

L'Espagne est sans pitié avec le Maroc dans le but d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030, et accuse clairement le pays du Maghreb de ne pas en être capable.

Main dans la main depuis des années avec la co-organisation de la Coupe du monde 2030, l’Espagne, le Portugal et le Maroc connaissent leur premier accroc majeur. En effet, le Mondial aura beau se disputer dans les trois pays, il ne pourra y avoir qu’un seul hôte pour la finale. Depuis quelques mois, il se murmure que le nouveau Santiago Bernabeu sera le théâtre de cette rencontre de prestige. Mais chez les autorités marocaines, on a assuré lors de la récente CAN que rien n’était figé, et que le stade de Rabat pouvait très bien avoir cette prestigieuse récompense.

Ce n’est clairement pas l’avis du président de la fédération espagnole de football, qui a rappelé assez froidement que le Maroc n’était pas en capacité d’organiser correctement un tel évènement après ce qu’il s’était passé à la finale de la CAN, avec les débordements dans les tribunes et le comportement des ramasseurs de balle. Cela même si la compétition a été plutôt bien organisée dans son ensemble, au sein de belles infrastructures.

« Il faut reconnaitre que le Maroc a connu une transformation admirable, avec des stades magnifiques, n’est-ce-pas. Il faut dire quand c’est bien aussi. Mais en ce qui concerne la finale de la CAN et même plusieurs matchs de la compétition, nous avons pu voir des scènes qui non seulement portent préjudices à la Coupe d’Afrique, mais aussi à l’image du football mondial. L’Espagne a en revanche une capacité d’organisation démontrée depuis de très nombreuses années, donc oui nous allons pouvoir accueillir cette finale du centenaire et ce sera un très grand honneur quasiment 50 ans après le Mondial 1982 chez nous. Elle sera célébrée chez nous », a lancé Rafael Louzan, dans des propos qui vont faire réagir, notamment au Maroc.

En attendant, la FIFA n’a toujours pas tranché et la guerre d’influence s’intensifie pour récupérer ce match forcément très prisé. Au point de fissurer l’alliance entre les trois pays pour cette Coupe du monde qui sera disputée sur trois continents, puisque l’instance mondiale a prévu de faire jouer quelques matchs en Amérique du Sud, pour un hommage à la Coupe du monde 1930, la première de l’histoire.