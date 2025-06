Le Sénégal en fait trop, Tuchel a le seum

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Après sa victoire en Angleterre (1-3) mardi en match amical, le Sénégal ne s’est pas gêné pour célébrer. De quoi agacer le sélectionneur des Three Lions Thomas Tuchel qui juge la joie des Sénégalais excessive.

Ce n’était peut-être qu’un match amical, mais cela reste un exploit pour le Sénégal. Mardi soir, les Lions de la Teranga se sont imposés en Angleterre avec la manière. Les coéquipiers d’Ismaila Sarr ont donc fêté leur succès sur le terrain et dans le vestiaire. Des célébrations critiquées du côté anglais. En conférence de presse, le sélectionneur des Three Lions Thomas Tuchel s’est effectivement étonné de la joie de ses adversaires.

Senegal become the first African side to defeat England 🌍👏 pic.twitter.com/0B7LhFjLKN — OneFootball (@OneFootball) June 10, 2025

« Je ne suis pas sûr de ce que ça signifie, le poids du maillot de l'Angleterre, a réagi l’Allemand. Je pense que les attentes viennent naturellement avec les résultats et les succès que Gareth (Southgate) a obtenus avec ce groupe. L'Angleterre a régulièrement atteint les quarts de finale, les demies ou la finale de grands tournois. Cela vient avec ça. On sent la manière dont les adversaires préparent les matchs contre nous, ce que ça signifie pour eux de rivaliser avec nous, de nous battre. Je les ai entendus parce que mon vestiaire était à côté de celui du Sénégal. Je me suis juste demandé : "est-ce qu'on aurait célébré à leur place ?" »

Tuchel ne comprend pas

« Je me suis demandé : "est-ce que j'aurais été le premier dans le vestiaire à crier 'Angleterre' et à frapper des boites avec mon poing ?" Et est-ce que les joueurs m'auraient suivi, ou est-ce qu'ils auraient pensé : "qu'est-ce qui ne va pas avec le coach ? C'est juste un match amical, il faut qu'il se calme" ? OK, j'exagère un peu. Mais je ne pense pas que nos joueurs auraient été si heureux et excités. Non pas parce qu'ils n'auraient pas été contents, mais peut-être parce qu'ils sont exigeants envers eux-mêmes », a ajouté l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, un brin mauvais perdant.