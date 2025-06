Le Real Madrid remplit les stades, la FIFA est choquée

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

La Coupe du monde des clubs démarre le dimanche 15 juin prochain et n'a pas encore trouvé son public. Le Real Madrid est d'ailleurs le seul et unique club à afficher complet pour son premier match dans la compétition.

La FIFA est face à un bel os. En modifiant le format de la Coupe du monde des clubs pour en faire une compétition à 32 clubs jouée tous les quatre ans, la plus haute instance du football mondial ne se doutait certainement pas qu'un énorme bide arriverait. Aux yeux des supporters, ce tournoi n'a pas une très grande saveur, car il arrive dans un contexte d'inquiétude concernant la surcharge calendaire. Comme l'indiquait The Athletic récemment, Gianni Infantino est consterné par la lenteur des ventes des billets pour le match inaugural. A ce moment-là, seulement un tiers des billets avaient été vendus. En cause, le système de tarification des billets : le prix des places augmente ou diminue en fonction de la demande. De tous les matchs de la première journée de la phase de groupe, un seul est parvenu à remplir complètement le stade… celui du Real Madrid.

Le Real Madrid remplit des stades

Mbappé le terrorrise, Haaland n'ira jamais au Real Madrid https://t.co/nRfVNlp92W — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

Le mercredi 18 juin prochain, le Real Madrid fera son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs et affrontera Al-Hilal. Comme l'indique AS, cette rencontre est la seule qui a su trouver son public. Le pouvoir d'attractivité des Merengues a permis au Hard Rock Stadium de Miami de vendre ses 65 326 billets mis à la vente. Le seul moyen d'aller voir le premier match du Real Madrid dans la compétition est de passer par la plateforme de revente légale, mais l'option la moins chère coûte quand même 257 euros.

À seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, l'inquiétude est encore vive du côté de la FIFA. Diffuser des images de stades à moitié vides n'aidera pas les spectateurs à se sentir intéressés par la compétition.