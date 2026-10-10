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Le Portugal veut effacer la sanction de Cristiano Ronaldo

Foot Mondial
parEric Bethsy
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Provisoirement suspendu pour avoir abandonné le rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo patiente avant le verdict du conseil de discipline. En attendant, la Fédération Portugaise de Football pousse pour récupérer sa star dès le mois prochain.
Cristiano Ronaldo ne devrait pas échapper à la sanction. Coupable d’avoir abandonné le rassemblement du Portugal après un désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus, l’attaquant d’Al-Nassr fait l’objet d’une suspension provisoire en attendant le verdict du conseil de discipline de la Fédération Portugaise de Football. Par l’intermédiaire de son président Pedro Proença, l’instance fait malgré tout le forcing pour récupérer son capitaine en vue de la trêve internationale de novembre.
« Je tiens à rassurer tout le monde, a déclaré le patron de la Fédération Portugaise de Football devant les médias. Le président de la FPF, le sélectionneur, le capitaine et les joueurs se sont exprimés. C'est le moment d'appeler au calme et à la sérénité. Nous sommes tous en train de nous concerter et il existe une réelle volonté de voir notre capitaine revenir. » Le dirigeant a quand même tenu à préciser qu’il n’avait aucun pouvoir sur le verdict à venir.

CR7 veut revenir

« Une procédure disciplinaire normale suivra son cours et les instances compétentes évalueront la situation en toute indépendance, a-t-il confié. Mais ce que nous retenons, c'est la volonté de la FPF de retrouver rapidement notre capitaine, celle déjà exprimée par le sélectionneur qui a affirmé que, sous réserve de son aptitude sportive, nous pourrions compter sur lui et, point fondamental, la grande envie de notre capitaine de revenir en sélection, un environnement où il se dit heureux. C'est le moment d'en appeler à la tranquillité et à la sérénité, nous faisons tous notre travail, car nous partageons une volonté commune et collective. » Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus seraient donc disposés à faire la paix.
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