Le Brésil et l’Argentine recrutés, l’UEFA agresse la FIFA

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

En quête de soutien pour son projet de Coupe du monde tous les deux ans, la FIFA pensait solliciter l’aide des principales nations en Amérique du Sud. Malheureusement pour l’instance internationale, l’UEFA l’a devancée et s’apprête à mettre en place un partenariat avec la confédération sud-américaine.

La bataille fait rage en coulisse. Très critiquée pour son projet de Coupe du monde tous les deux ans, la FIFA parcoure le monde pour tenter d’obtenir des alliés. Son président Gianni Infantino pensait rallier les principaux pays d’Amérique du Sud pour gagner en crédibilité. Seulement voilà, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport révèle une contre-attaque de l’UEFA. En effet, l’instance européenne a déjà sollicité la confédération sud-américaine (Conmebol) pour lui présenter une sorte de partenariat.

La première idée serait d’inclure des pays sud-américains à la Ligue des Nations. L’UEFA ciblerait plus particulièrement le Brésil et l’Argentine, dont les fédérations seraient intéressées. Ce pacte leur permettrait d’affronter les meilleures sélections européennes de manière régulière, et de mieux préparer les Coupes du monde. Les deux cadors de la Conmebol pourraient en profiter pour intégrer un tournoi organisé tous les quatre ans, et qui opposeraient les quatre premiers de l’Euro (ou de la Ligue des Nations) aux quatre premiers de la Copa America.

Le retour de la Coupe Intercontinentale ?

A noter que l’UEFA et la Conmebol, qui partagent un nouveau bureau à Londres, envisagent aussi de faire renaître la Coupe Intercontinentale qui opposait des clubs européens et sud-américains de 1960 à 2004. Mais leur premier projet concret verra le jour dès l’année prochaine, avec l’organisation d’un match entre l’Italie, vainqueur de l’Euro, et l’Argentine, sacré en Copa America. Une rencontre de prestige qui aura lieu à Wembley. Autant dire que ce rapprochement ne fait pas les affaires de la FIFA, qui ne peut compter que sur le soutien de la confédération africaine. Suffisant pour acter son projet tant critiqué ? Rien n’est moins sûr.