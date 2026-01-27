ICONSPORT_282778_0082

CAN 2025 : Le Maroc est innocent, la CAF accuse la serviette de Mendy

CAN 202527 janv. , 9:40
parGuillaume Conte
3
En attendant les sanctions contre le Sénégal pour son comportement en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF a choisi son camp et dénonce le manque de fair-play de la serviette d'Edouard Mendy...
Dans une scène surréaliste d’une finale de la CAN 2025 déjà surréaliste, Marocains et Sénégalais se sont passionnés pour la serviette d’Edouard Mendy. Les joueurs, dont Achraf Hakimi, les remplaçants, les stadiers et les ramasseurs de balle se sont surtout préoccupés de récupérer la serviette du gardien sénégalais. Un match dans le match qui ne grandit pas le pays organisateur, avec des scènes où les remplaçants partent derrière les buts pour protéger ou voler cette serviette, tandis que les ramasseurs de balle s’attroupent pour essayer de récupérer le précieux tissu. 

Un gardien avec une serviette, c'est de la provocation

Et selon la Confédération Africaine de Football, le problème vient de.. la serviette d’Edouard Mendy. C’est ce qu’affirme sans broncher l’un des responsables de la commission arbitrale de la CAF, pour qui cette fameuse serviette, déjà volée en première période puis remplacée par une autre, serait provocatrice et source de problème. « C'est un problème que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. La serviette n'est pas un équipement d'un joueur ou d'un gardien. Lorsqu'un gardien s'accompagne d'une serviette, ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. Dès lors que celui-ci commence à crier ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de cet espace de jeu », a lancé Olivier Safari, président de la commission des arbitres de la CAF, sur Canal+ Afrique. 
Des propos qui ont fait bondir le plateau de la chaine cryptée et les figures du football africain présentes. Selon les officiels, le comportement des remplaçants et des ramasseurs de balle était donc justifié et la chasse à la serviette est donc un nouveau combat de l’arbitrage ou des pays organisateurs. « Je voulais juste qu’Edouard ait une serviette pour s’essuyer les mains et le visage vue la pluie qu’il tombait », a récemment fait savoir le gardien remplaçant des Lions de la Teranga, Yehvann Diouf, qui a protégé la fameuse serviette pendant la fin du match. La guerre des serviettes ne fait donc que commencer. A quand la bataille des gourdes… 
3
