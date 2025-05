La remise du Ballon d'Or avancée au 22 septembre ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Tandis que la bataille fait toujours rage pour savoir qui sera le Ballon d'Or 2025, les organisateurs de ce trophée ont annoncé que sa remise aura lieu le 22 septembre à Paris soit un mois avant la date habituelle.

Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, les candidats au Ballon d'Or 2025 sont nombreux, et bien malin celui qui ce lundi peut dire qui sera le lauréat du plus prestigieux trophée individuel. La seule certitude, c'est que ce Ballon d'Or sera remis le 22 septembre prochain sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Habituellement, cette cérémonie avait lieu un peu plus tard dans l'année, Rodri ayant, par exemple, reçu son trophée le 28 octobre 2024. On connaîtra début août les noms des footballeurs et footballeuses en lice pour ce trophée.