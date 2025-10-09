yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313

La FIFA demande de laisser Israël tranquille

Foot Mondial09 oct. , 20:20
parEric Bethsy
Choqués par les attaques à Gaza, plusieurs joueurs et instances ont publiquement réclamé l’exclusion d’Israël des compétitions internationales. Ce n’est pourtant pas la décision prise par la FIFA qui appelle à soutenir le processus de paix.
Particulièrement sollicitée ces dernières semaines, la FIFA s’en serait bien passée. L’instance présidée par Gianni Infantino doit gérer une véritable crise puisque de nombreux acteurs réclament l’exclusion d’Israël des compétitions internationales en raison des attaques à Gaza. Un total de 48 athlètes a par exemple signé une pétition pendant que la Norvège et l’Espagne, qui menace de boycotter la Coupe du monde 2026 si les Israéliens y participent, se sont aussi manifestés publiquement. Mais le dirigeant italo-suisse se montrait intransigeant dans son communiqué la semaine dernière.
« A la FIFA, nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football pour rassembler les peuples, malgré les divisions, répondait Gianni Infantino. Nos pensées vont à celles et ceux qui souffrent des nombreux conflits qui sévissent un peu partout dans le monde. Aujourd’hui plus que jamais, le football se doit de mettre l’accent sur la paix et l’unité. Si la FIFA n’est pas en mesure de résoudre les problèmes géopolitiques, elle peut et se doit de promouvoir le football partout dans le monde en s’appuyant sur les valeurs fédératrices, éducatives, culturelles et humanitaires qui le caractérisent. »

L'appel de Gianni Infantino

Il n’empêche que les prochains matchs d’Israël en éliminatoires du Mondial 2026, face à la Norvège et l’Italie samedi et mardi, pourraient bien être perturbés par des manifestants. En marge de l’assemblée des clubs européens, le patron de la FIFA a donc appelé au calme à l’heure où Israël et le Hamas parviennent à un accord. « Maintenant, tout le monde devrait être satisfait de la paix et tout le monde devrait soutenir le processus. Bien sûr, cela va au-delà du football, mais cela inclut également le football », a réagi Gianni Infantino.
Derniers commentaires

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Cette défaite vous a fait mal 🤣

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Cocasse pour un homme qui a vécu ses heures de gloires avec un président....parisien😂😂😂😂 ..sacré footix j imagine même pas si le Qatar avait choisi marseille !!! Les titres la c1 la coupe intercontinentale a jouer 🤪🤪😗😂😂😂😂 . Bonne nuit ..mon second. 😘😘 mon jaloux. 😘😘

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

De Zerbi quoi un personnage ignoble

