L’embrouille Cristiano Ronaldo, son contrat ne passe pas

Par Guillaume Conte

Les débuts de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr sont plus compliqués que prévus. Le club saoudien ne peut pas l'enregistrer, et il doit possiblement purger une suspension de deux matchs d'entrée de jeu.

Tout juste arrivé en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a fait la connaissance de ses dirigeants, de son public même dans une présentation en grandes pompes, de son entraineur et de ses coéquipiers. Mais pour le premier match, il faudra attendre. Mardi, lors de sa présentation, le Portugais a glissé un clin d’oeil à son coach en lui confiant la décision de le prendre ou non pour le prochain match, jeudi face à Al Ta’ee. La question ne se pose pas pour le moment puisque, en raison de violents orages dans la région, la rencontre a été reportée à vendredi pour assurer la sécurité des spectateurs. En effet, le stade de Mrsool Park n’a pas répondu aux exigences de sécurité après les grosses pluies tombées sur la capitale, avec notamment un risque avéré de coupures de courant en raison de défauts électriques.

Le match reporté pour raison de sécurité

Mais même 24 heures plus tard, la présence de Cristiano Ronaldo sur la feuille de match est peu probable. En effet, l’AFP s’est vu confirmer auprès du club d’Al-Nassr que Cristiano Ronaldo était le 9e joueur étranger du club, soit un de plus que la limite autorisée par le championnat saoudien.

De fait, le Portugais n’a pour le moment pas été enregistré comme joueur de la Ligue. « Al Nassr n’a pas pu enregistrer Ronaldo car il n’y a pas de place de libre dans l’effectif pour un joueur étranger. Un joueur étranger doit désormais partir, soit en étant transféré, soit en terminant son contrat par consentement mutuel », a fait savoir un membre du club de Riyad à l’Agence France Presse. Les regards se tournent désormais vers l’effectif d’Al-Nassr, où plusieurs joueurs renommés figurent et notamment le gardien David Ospina, le milieu Luiz Gustavo, et les attaquants Vincent Aboubakar et Anderson Talisca.

Cristiano Ronaldo, suspension en cours !

Selon les médias locaux, la victime de Cristiano Ronaldo serait déjà trouvée, puisque les discussions ont été entamées pour libérer le milieu de terrain ouzbek Jaloliddin Masharipov, même si les négociations n’avaient pas abouti ce jeudi après-midi. « Il y a des discussions pour se séparer d’un ou plusieurs joueurs, mais le dernier accord n’a pas encore été trouvé », a fait savoir une source d’Al-Nassr.

Une épine dans le pied qui devrait donc se régler rapidement, même si ce n’est pas le seul problème que rencontre le club saoudien avec les débuts de Cristiano Ronaldo. En effet, la fédération saoudienne de football se demande si le Portugais doit purger les deux matchs de suspension décidés par la Fédération Anglaise, en raison du comportement de Cristiano Ronaldo peu avant son départ de Manchester United. L’attaquant quintuple Ballon d’Or avait fait voler le téléphone d’un supporter en sortant du terrain en novembre dernier, et avait été suspendu pour cela. La FIFA a été interrogée pour savoir si cette suspension s’appliquait aussi à ses matchs dans un autre pays. Un beau méli-mélo qui rendent ses débuts plus compliqués que prévus, même si cela va aussi permettre au Portugais de retrouver le rythme avec les entrainements de Rudi Garcia.