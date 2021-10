Ibrahimovic, Griezmann, Varane, ils admirent tous Josh Cavallo

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, Joshua Cavallo est désormais une icône dans le milieu du sport mondial. Un statut obtenu parce qu’il a eu le courage de faire son coming out dans une prise de parole saluée par toutes les grandes stars du football européen.

Il y a des sorties médiatiques qui marquent plus que d’autres. Et celle de Josh Cavallo fait clairement partie des déclarations qui peuvent faire bouger les lignes. Dans l'objectif de faire évoluer les consciences, l’international junior australien n’a pas hésité à révéler son homosexualité au monde entier. « Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J'ai quelque chose de personnel à partager avec vous : je suis joueur de football et je suis gay », lance d’abord le milieu d’Adélaïde United dans une vidéo publiée par le club d’A-League.

« Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out. Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté. J'en ai marre d'essayer de vivre cette double vie, c'est épuisant. J'avais peur de la réaction des gens quand ils le découvriraient, peur qu'ils commencent à me traiter différemment, à dire du mal de moi ou se moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous gagneriez plus de respect de la part des gens. Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité sur un pied d'égalité », détaille ensuite Joshua Cavallo, pour qui le combat commence.

« Grandir en étant gay et jouer au football n'est pas quelque chose de facile »

Dans la fin de sa déclaration, le premier joueur en activité à briser ce tabou explique toute la difficulté d’être une personne « différente » dans un monde aussi machiste que le football. « En tant que footballeur gay, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n'est pas quelque chose de facile. Les statistiques montrent que seulement 33 % des jeunes hommes homosexuels jouent au football contre 68 % des jeunes hommes hétérosexuels. J'ai vécu ma vie en supposant que c'était un sujet dont on ne devait jamais parler », conclut le joueur de 21 ans, qui se libère donc d’un énorme poids via cette publication remplie d’émotions.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021

Grâce à sa sortie pleine de courage, Josh Cavallo espère que le jugement sur les homosexuels dans le foot changera « dans un proche avenir ». Car si certains footballeurs pros ont révélé leur orientation sexuelle après leur carrière, comme Thomas Hitzlsperger ou Ouissem Belgacem, il est et restera le premier à avoir fait son coming out en étant en activité. Un tabou qui a déjà sauté dans le football féminin, mais pas encore chez les hommes… Et peut-être que cette prise de parole fera bouger les choses. En tout cas, la déclaration forte de Josh Cavallo a fait couler énormément d’encre sur les réseaux sociaux, et notamment chez les stars du football mondial.

This must have taken much courage, Josh. You have my full support!! 💪🏾 https://t.co/sJDTd2JFmD — Raphaël Varane (@raphaelvarane) October 27, 2021

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect 🏳️‍🌈 https://t.co/WhQkl2H1u0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2021

De Zlatan Ibrahimovic à Antoine Griezmann en passant par Raphaël Varane, les stars du ballon rond ont effectivement tous salué le courage du jeune australien. Cette vague de soutien fait forcément plaisir au principal intéressé, qui s’attendait plutôt à recevoir des critiques. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé autour de son histoire, puisqu’à part le soutien du club d’Adelaide et des responsables du football australien, Cavallo a donc été porté par tous les acteurs du ballon rond. Ce qui représente déjà un grand pas en avant !