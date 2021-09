Antoine Griezmann, la France a eu peur

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Buteur contre l'AC Milan en Ligue des champions, Antoine Griezmann répond aux critiques alors que les échéances sportives vont être énormes avec l'Atlético Madrid et l'équipe de France.

Fantomatique sous le maillot de l’Atlético Madrid depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour repartir chez les Colchoneros à l’ultime seconde du marché des transferts le 31 août dernier, Antoine Griezmann avait clairement besoin de se refaire une santé avant de rejoindre la semaine prochaine l’équipe de France pour la Ligue des Nations. Car s’il avait semblé être soulagé avec les Bleus suite à l’annonce de son départ du Barça, ses débuts après les retrouvailles avec Diego Simeone ont été pathétiques. Au point même que l’entraîneur argentin de l’Atlético Madrid avait laissé Antoine Griezmann sur le banc de touche au coup d’envoi mardi soir face à l’AC Milan à San Siro.

Griezmann s’est comparé à Messi et Ronaldo mais en réalité il n’est même pas meilleur que Giroud pic.twitter.com/ZGRBzRL3zv — Un Rang D’homme (@J0000rdyyyyy) September 26, 2021

Mais à l’heure de jeu, et alors que la formation italienne, réduite à dix, menait encore au score (1-0), Diego Simeone a lancé Antoine Griezmann à la place de Koke. Et si le buteur français a été plutôt discret, malgré le forcing de l’Atlético Madrid, il a surgi au bon moment en égalisant d’une superbe reprise qui a pris de vitesse Mike Maignan (1-1, 84e). Un coup d’éclat sauce Grizi qui a démontré à toute l’Europe, mais surtout aux dirigeants madrilènes, que l’attaquant arrivé de Barcelone n’avait rien perdu de son talent durant l’été et que les efforts financiers effectués pour le rapatrier après deux ans au Barça n'étaient pas inutiles du tout.

Antoine Griezmann a montré à Mike Maignan qu'il était encore au top niveau

La victoire finale de l’Atlético, après un penalty qui a provoqué bien des polémiques en Italien, a donné encore plus de relief à la prestation d’Antoine Griezmann. Et après la rencontre, ce dernier n’a pas masqué qu’il était clairement soulagé par ce but qui lui permet de relâcher la pression. « Il y avait une part de vérité dans toutes les critiques, je ne me sentais pas à l'aise, je ne trouvais pas ma place, mais avec l'aide de mes partenaires et du coach, qui croit en moi, je ne peux que m'améliorer », a confié le champion du monde 2018, qui ne s'est pas caché derrière de fausses excuses pour expliquer ses débuts totalement ratés sous le maillot madrilène, du moins jusqu'à cette rencontre de Ligue des champions à Milan.

📊 Antoine Griezmann face à l’AC Milan ce soir :



⏰ 40 minutes jouées

⚽️ 1 but

💎 1 passes clé

💫 34 touches

📏 22/25 passes réussies

🖌 2/2 passes en profondeur



🌟 Homme du match pic.twitter.com/35WGbo54gT — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) September 28, 2021

Ce but d’Antoine Griezmann est d’autant plus important qu’il arrive à quelques jours d’un match forcément très attendu, puisque l’Atlético Madrid recevra samedi soir le FC Barcelone au Wanda Metropolitano dans un match dont l’enjeu sportif est déjà colossal, les deux formations n’ayant pas le rendement escompté depuis le début de saison. Dans la foulée de choc du Championnat d'Espagne, Antoine Griezmann va ensuite retrouver l'équipe de France version Didier Deschamps afin de participer à la prochaine Ligue des Nations. Le 7 octobre, les Bleus affronteront la Belgique avant, en cas de victoire, d'affronter trois jours plus tard le vainqueur du match Italie-Espagne. Des rencontres de haut niveau pour lesquelles Didier Deschamps aura besoin de toutes ses forces vives, et notamment d'un Antoine Griezmann au sommet de sa forme.