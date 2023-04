Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo, un divorce saoudien ?

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo, dont la carrière a été reléguée au second plan depuis son départ de Manchester United vers l'Arabie Saoudite et qui traverse une sale période sur le plan amoureux.

Le couple le plus médiatisée de la planète football bat de l’aile. En effet, il y a de l’eau dans le gaz entre Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. D’après les informations de la chaîne CM TV, le buteur d’Al Nassr est « lassé » par l’attitude de sa compagne et la séparation n’est plus très loin entre les deux stars mondiales. « Fatigué » par l’attitude superficielle de sa compagne, mannequin et star mondiale cumulant près de 50 millions de followers sur Instagram, Cristiano Ronaldo vit peut-être pour la première fois un complexe d’infériorité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Alors que sa carrière a été reléguée au second plan après sa signature en Arabie Saoudite l’hiver dernier, CR7 vit mal l’exposition au grand jour de sa femme dans les médias alors que lui ne fait plus vraiment la Une des journaux en Europe. Un constat implacable confirmée par Daniel Nascimento, journaliste de l’émission Noite das Estrelas.

Cristiano Ronaldo jaloux de Georgina Rodriguez ?

« Ronaldo n’est pas heureux. Georgina passe ses journées dans un centre commercial à Riyad et c’est l’une des raisons pour lesquelles Cristiano n’est pas content de cette histoire. (…) Et le pire, c’est qu’elle se croit au même niveau que Cristiano. Elle se met sur un piédestal et il n’aime pas ça du tout » estime le journaliste, pour qui l’ex-attaquant du Real Madrid et de Manchester United est clairement agacé par l’attitude de sa compagne. Autant dire que les récentes rumeurs au sujet d’une possible séparation étaient sans doute vraies. Plus que jamais, le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez bat de l’aile, un nouveau coup dur pour le Portugais dont l’année 2023 est visiblement bien mouvementée.