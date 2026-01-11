ICONSPORT_271288_0188
Franck Haise

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Foot Mondial11 janv. , 15:30
parHadrien Rivayrand
Franck Haise a récemment quitté Nice, où son aventure ne s’est pas déroulée comme il l’aurait souhaité. Bénéficiant d’une solide réputation, l’entraîneur français était pressenti pour reprendre les rênes de la sélection tunisienne.
L’OGC Nice et Franck Haise ont mis fin à leur collaboration dans un contexte de crise sportive et institutionnelle qui aura été fatale à l’ancien entraîneur du RC Lens. Pourtant, Haise nourrissait de grandes ambitions avec les Aiglons. Qu’à cela ne tienne, il devra rebondir rapidement. Heureusement pour lui, il jouit d’une belle cote sur le marché des entraîneurs. Franck Haise a même été contacté ces dernières heures par la Tunisie, qui se cherche un nouveau sélectionneur après une Coupe d’Afrique des Nations très décevante. Toutefois, l’ancien technicien de Nice n’est pas forcément le bienvenu chez les Aigles de Carthage.

Haise prend une clim énorme en Tunisie 

Alors que Haise avait accepté de rejoindre la Tunisie et que tout semblait bouclé entre les différentes parties, le ministère des Sports a tout simplement bloqué son arrivée. La raison ? Le gouvernement tunisien souhaite un entraîneur tunisien, alors que la fédération avait opté pour le Français. C’est en tout cas ce qu’indique Afrik-Foot, qui rapporte qu’une véritable guerre a éclaté entre les parties concernées. À noter que, pour le moment, trois entraîneurs tunisiens ont déjà refusé le poste de sélectionneur : Mouin Chaâbani, Nabil Kouki et Mehdi Nafti.

2
Derniers commentaires

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Ça peux se comprendre, il n'a jamais eu véritablement sa chance et il ne l'aura pas.

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Nan vraiment rien de plus normal, le contraire est une aberration.

Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

Il peut faire mieux c’est certain on verra bien

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Retourne te caresser sur football manager

