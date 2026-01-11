Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Franck Haise a récemment quitté Nice, où son aventure ne s’est pas déroulée comme il l’aurait souhaité. Bénéficiant d’une solide réputation, l’entraîneur français était pressenti pour reprendre les rênes de la sélection tunisienne.

L’OGC Nice et Franck Haise ont mis fin à leur collaboration dans un contexte de crise sportive et institutionnelle qui aura été fatale à l’ancien entraîneur du RC Lens. Pourtant, Haise nourrissait de grandes ambitions avec les Aiglons. Qu’à cela ne tienne, il devra rebondir rapidement. Heureusement pour lui, il jouit d’une belle cote sur le marché des entraîneurs. Franck Haise a même été contacté ces dernières heures par la Tunisie, qui se cherche un nouveau sélectionneur après une Coupe d’Afrique des Nations très décevante. Toutefois, l’ancien technicien de Nice n’est pas forcément le bienvenu chez les Aigles de Carthage.

Haise prend une clim énorme en Tunisie

Alors que Haise avait accepté de rejoindre la Tunisie et que tout semblait bouclé entre les différentes parties, le ministère des Sports a tout simplement bloqué son arrivée. La raison ? Le gouvernement tunisien souhaite un entraîneur tunisien, alors que la fédération avait opté pour le Français. C’est en tout cas ce qu’indique Afrik-Foot, qui rapporte qu’une véritable guerre a éclaté entre les parties concernées. À noter que, pour le moment, trois entraîneurs tunisiens ont déjà refusé le poste de sélectionneur : Mouin Chaâbani, Nabil Kouki et Mehdi Nafti.

Reste à savoir ce qui sera décidé à l’avenir concernant Franck Haise. Car la fédération continue de faire pression pour faire venir le natif de Mont-Saint-Aignan malgré les réticences du gouvernement. Mais les chances qu’il rejoigne une Tunisie où il ne fait pas l’unanimité aux plus hauts échelons semblent désormais bien minces. Nul doute qu’il aura prochainement d’autres opportunités pour rebondir, mais il traverse assurément l’un des moments les moins agréables de sa carrière au plus haut niveau.